Sony, вероятно, показала дизайн PS5 Pro на баннере к 30-летию PlayStation

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На новом изображении PS5 Pro видны те же полосы на корпусе, которые были показаны в утечках на прошлой неделе.

К 30-летию PlayStation Sony опубликовала изображение, на котором среди прочего можно заметить потенциальную PS5 Pro — она выглядит идентично утечкам, обнародованным на прошлой неделе.

As people are pointing out, PS5 Pro design may have been revealed through the PlayStation 30th Anniversary image PS5 Pro on the left, PS5 on the right https://t.co/oyfSZgs92R pic.twitter.com/kC09hTcmp6 — Wario64 (@Wario64) September 5, 2024

На корпусе можно увидеть те же полосы, которые ранее изобразил на эскизе инсайдер billbil-kun — он срисовал консоль вручную из розничной коробки, так как не мог опубликовать фото, чтобы не нарушать авторское право.

О том, что PS5 Pro точно в планах стало известно несколько месяцев назад, когда разработчики подтвердили, что готовят свои игры к новой консоли. Учитывая предыдущие слухи, ее анонс можно ожидать уже в конце сентября.

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Ожидается, что цена PS5 Pro будет составлять $600-700. Также консоли приписывают GPU с архитектурой AMD RDNA3, прирост производительности на 60% и масштабирование 4К с частотой более 30 кадров в секунду.

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