Новости Игры 06.09.2024 в 10:06 comment views icon

Sony, вероятно, показала дизайн PS5 Pro на баннере к 30-летию PlayStation

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Sony, вероятно, показала дизайн PS5 Pro на баннере к 30-летию PlayStation

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На новом изображении PS5 Pro видны те же полосы на корпусе, которые были показаны в утечках на прошлой неделе.

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К 30-летию PlayStation Sony опубликовала изображение, на котором среди прочего можно заметить потенциальную PS5 Pro — она выглядит идентично утечкам, обнародованным на прошлой неделе.

На корпусе можно увидеть те же полосы, которые ранее изобразил на эскизе инсайдер billbil-kun — он срисовал консоль вручную из розничной коробки, так как не мог опубликовать фото, чтобы не нарушать авторское право.

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О том, что PS5 Pro точно в планах стало известно несколько месяцев назад, когда разработчики подтвердили, что готовят свои игры к новой консоли. Учитывая предыдущие слухи, ее анонс можно ожидать уже в конце сентября.

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Ожидается, что цена PS5 Pro будет составлять $600-700. Также консоли приписывают GPU с архитектурой AMD RDNA3, прирост производительности на 60% и масштабирование 4К с частотой более 30 кадров в секунду.

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