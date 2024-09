Sony, вероятно, показала дизайн PS5 Pro на баннере к 30-летию PlayStation

На новом изображении PS5 Pro видны те же полосы на корпусе, которые были показаны в утечках на прошлой неделе.

К 30-летию PlayStation Sony опубликовала изображение, на котором среди прочего можно заметить потенциальную PS5 Pro — она выглядит идентично утечкам, обнародованным на прошлой неделе.

As people are pointing out, PS5 Pro design may have been revealed through the PlayStation 30th Anniversary image

PS5 Pro on the left, PS5 on the right https://t.co/oyfSZgs92R pic.twitter.com/kC09hTcmp6

— Wario64 (@Wario64) September 5, 2024