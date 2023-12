Sony показала No Return — геймплей режиму рогалика в The Last of Us Part II, ексклюзивний для ремастера на PS5

Sony и Naughty Dog показали трейлер режима No Return в The Last of Us Part II, который будет эксклюзивным для ремастера на PS5, релиз которого запланирован на январь.

Новые режимы игры должны стать «фишкой» The Last of Us Part II Remastered, сравнивая с оригинальным релизом на PlayStation 4, кроме графических улучшений и использования новых возможностей геймпада DualSense.

Студия Naughty Dog называет режим No Return выживателем-рогаликом (roguelike survival mode). Традиционно особенностями Roguelike есть необратимость смерти персонажа и необходимость начинать весь игровой процесс сначала.

Игроки смогут выбирать из многих главных героев игры, каждый из которых имеет свой собственный стиль игры, а также выбирает оружие. No Return позволит игрокам пройти через много локаций, случайным образом встретиться с врагами и монстрами игры. Общая цель – продержаться как можно дольше. По мере прохождения вы также будете разблокировать новых персонажей, оружие и контент для режима.

Помимо No Return, The Last of Us Part II Remastered будет включать три игровых уровня, которые были вырезаны из оригинальной игры. В ремастер также войдет новая версия режима Guitar Free Play с разблокирующимися инструментами, поддержкой аудио FX-педалей и т.д.

The Last of Us Part II Remastered с новым режимом будут доступны для владельцев консолей PS5 с 19 января 2024 года.

Трейлер The Last of Us Part II Remastered