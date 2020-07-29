Sony продолжает дорабатывать свой электромобиль Vision-S и собирается вывести его на дорожные тесты в Японии в ближайший год





В январе текущего года в рамках выставки CES 2020 японский бренд Sony неожиданно представил электромобиль VISION-S. Представители компании сразу уточнили, что концепт создан в целях демонстрации успехов в сфере безопасности и инфотейнмента, однако эксперты усомнились в том, что настолько детализированный автомобиль собрали исключительно для этого. И на этой неделе появилась информация, которая свидетельствует о более серьезных планах Sony на данный электромобиль.

В частности, на официальном сайте появилась новость о том, что VISION-S прибыл в Токио для дальнейшего улучшения автомобильных сенсоров и пространственного звучания. Но самое главное — инженеры компании начали готовить электромобиль для реальных дорожных тестов на публичных дорогах, которые стартуют уже в текущем фискальном году. Таким образом, вероятность того, что Sony решит выпустить данную модель на рынок растет на глазах.

Напомним, что электрический седан Sony VISION-S создавался совместно с компаниями Magna, Benteler, Bosch, NVIDIA, Continental, Qualcomm, ZF, Elektrobit, Blackberry, Gentex и др. Он приводится в движение парой электродвигателей мощностью 200 кВт каждый, чего хватает для разгона до 100 км/ч за 4,8 секунды и максимальной скорости 240 км/ч. Емкость батарей и запас хода не озвучиваются, но наверняка это будет типичный для устройств подобного класса аккумулятор с емкостью в районе 100 кВтч.

Концепт оснащается 33 сенсорами, которые включают внутренние и внешние CMOS-камеры, ToF-сенсоры, ультразвуковые сканеры и радары, а также LiDAR. В салоне установлена система пространственного звучания «360 reality audio» и экраны для пассажиров, а окружающую действительность можно наблюдать благодаря панорамным окнам. Вдобавок электромобиль оснащен рядом цифровых помощников, а прошивка умеет обновляться «по воздуху» с помощью 5G-модема.

Источник: Motor1