Sony представила на CES 2020 концепт электромобиля Vision-S с двумя электродвигателями мощностью 400 кВт и 33 сенсорами и камерами

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Самым большим сюрпризом автомобильного сегмента выставки CES 2020 стал концепт электромобиля от японской компании… Sony. Создатели модели VISION-S сразу оговорились, что концепт призван продемонстрировать успехи бренда в развитии высоких технологий для автомобильного рынка (включая безопасность и инфотейнмент). При этом для обычного шоу-кара японцы слишком скрупулезно подошли к работе над деталями.

Во-первых, инженеры компании продемонстрировали изображение платформы и озвучили ее технические характеристики. В движение полноприводный концепт приводится двумя электродвигателями на каждой из осей с мощностью 200 кВт каждый, чего хвататет для разгона до 100 км/ч за 4,8 секунды и максимальной скорости 240 км/ч.

Четырехместный седан (или скорее лифтбек) весит 2350 кг при длине 4895 мм, ширине 1900 мм, высоте 1450 мм и колесной базе 3000 мм, а также располагает регулируемым в пределах 120-135 мм клиренсом. К сожалению, емкость батарей не озвучивается, хотя Sony производит их для других автопроизводителей.

Концепт оснащается 33(!) сенсорами для контроля пространства внутри и снаружи электромобиля. В этот перечень входят внутренние и внешние CMOS-камеры, ToF-сенсоры (Time-of-Flight), ультразвуковые сканеры и радары, а также LiDAR. В салоне установлена система пространственного звучания «360 reality audio» и экраны для пассажиров, а окружающую действительность можно наблюдать благодаря панорамным окнам.

Ко всему прочему, концепт располагает многочисленными цифровыми системами помощи водителю, а программное обеспечение способно обновляться «по воздуху» благодаря поддержке OTA и 5G.





Концепт Sony VISION-S создавался совместно с компаниями Magna, Benteler, Bosch, NVIDIA, Continental, Qualcomm, ZF, Elektrobit, Blackberry, Gentex и др. О возможности серийного выпуска модели компания пока не упоминает.

Напомним, что в рамках выставки CES 2020 компания Sony также представила официальное лого игровой приставки следующего поколения PS5.

Источник: Sony