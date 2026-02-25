Sony возвращает PlayStation TV: телевизионную консоль родом из 2013 года

В сети появились слухи, что Sony может вернуть бренд PlayStation TV. По неофициальной информации, компания якобы рассматривает возрождение этого формата параллельно с новой портативной консолью, которую сейчас разрабатывает.





Что такое Sony PlayStation TV

Оригинальную консоль PlayStation TV компания Sony выпустила в 2013 году (в Азии — под названием PlayStation Vita TV). Это была компактная ТВ-консоль, фактически самая маленькая в линейке PlayStation. Устройство подключалось к телевизору или монитору и позволяло запускать игры для PSP и отдельные проекты для PS Vita.

PlayStation Vita/PlayStation TV Could Return With The New PlayStation Handheld! pic.twitter.com/jXYREeLQpw — @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) February 23, 2026





Консоль также поддерживала стриминг игр через сервис PS Now (который впоследствии закрыли) и имела функцию PS4 Remote Play — то есть могла транслировать игры с PlayStation 4 на экран телевизора через локальную сеть. Несмотря на интересную концепцию, устройство просуществовало недолго и через несколько лет Sony прекратила его производство.

Теперь пользователь X под ником Zuby_Tech сообщил, что Sony может вернуть PlayStation TV вместе с новой портативной консолью. Никаких технических деталей в утечке нет, поэтому индустрия вместо конкретики строит предположения.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Поскольку оригинальная PlayStation TV фактически использовала аппаратную платформу PS Vita, логично предположить, что новая версия (если она действительно появится) будет иметь характеристики, близкие к будущей портативной PS6. В то же время пока нет подтверждений, что Sony разрабатывает еще одно отдельное устройство параллельно с PS6 и новой ручной версией.

Другой сценарий — возвращение только бренда, без нового оборудования. По предварительным сообщениям, портативная PS6 может получить ТВ-док-станцию по аналогии с Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. В таком случае Sony может использовать название PlayStation TV для режима док-станции или связанной функции, а не для отдельной микроконсоли.

Если Sony действительно вернет PlayStation TV в формате отдельного устройства, это может стать компактным способом запуска игр на большом экране без полноценной стационарной консоли. Если же речь идет только о брендинге для ТВ-режима портативной системы, то пользователи получат гибридный сценарий использования — играть в дороге и подключать устройство к телевизору дома.

Пока это лишь неподтвержденная утечка, поэтому информацию следует воспринимать осторожно. Конкретики относительно характеристик, цены или даты релиза пока нет.

Источник: notebookcheck