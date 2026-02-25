Sony возвращает PlayStation TV: телевизионную консоль родом из 2013 года

В сети появились слухи, что Sony может вернуть бренд PlayStation TV. По неофициальной информации, компания якобы рассматривает возрождение этого формата параллельно с новой портативной консолью, которую сейчас разрабатывает.
Что такое Sony PlayStation TV
Оригинальную консоль PlayStation TV компания Sony выпустила в 2013 году (в Азии — под названием PlayStation Vita TV). Это была компактная ТВ-консоль, фактически самая маленькая в линейке PlayStation. Устройство подключалось к телевизору или монитору и позволяло запускать игры для PSP и отдельные проекты для PS Vita.
Консоль также поддерживала стриминг игр через сервис PS Now (который впоследствии закрыли) и имела функцию PS4 Remote Play — то есть могла транслировать игры с PlayStation 4 на экран телевизора через локальную сеть. Несмотря на интересную концепцию, устройство просуществовало недолго и через несколько лет Sony прекратила его производство.
Теперь пользователь X под ником Zuby_Tech сообщил, что Sony может вернуть PlayStation TV вместе с новой портативной консолью. Никаких технических деталей в утечке нет, поэтому индустрия вместо конкретики строит предположения.
Поскольку оригинальная PlayStation TV фактически использовала аппаратную платформу PS Vita, логично предположить, что новая версия (если она действительно появится) будет иметь характеристики, близкие к будущей портативной PS6. В то же время пока нет подтверждений, что Sony разрабатывает еще одно отдельное устройство параллельно с PS6 и новой ручной версией.
Другой сценарий — возвращение только бренда, без нового оборудования. По предварительным сообщениям, портативная PS6 может получить ТВ-док-станцию по аналогии с Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. В таком случае Sony может использовать название PlayStation TV для режима док-станции или связанной функции, а не для отдельной микроконсоли.
Если Sony действительно вернет PlayStation TV в формате отдельного устройства, это может стать компактным способом запуска игр на большом экране без полноценной стационарной консоли. Если же речь идет только о брендинге для ТВ-режима портативной системы, то пользователи получат гибридный сценарий использования — играть в дороге и подключать устройство к телевизору дома.
Пока это лишь неподтвержденная утечка, поэтому информацию следует воспринимать осторожно. Конкретики относительно характеристик, цены или даты релиза пока нет.
