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Sony выпустила специальную программу обновления DualSense на ПК с Windows — раньше это можно было сделать только на PlayStation 5

Sony выпустила специальную программу обновления DualSense на ПК с Windows — раньше это можно было сделать только на PlayStation 5

Неделю назад на сайте PlayStation заметили упоминание специальной программы для обновления геймпадов DualSense на ПК с Windows, и вот сейчас состоялся ее релиз — утилита уже доступна для загрузки на официальном сайте Sony по ссылке.

До этого единственным способом обновить DualSense была установка обновлений через PlayStation 5. Теперь это можно сделать на ПК с Windows — PlayStation 5 для этого не нужна.

 

Необходимо загрузить приложение  [Средство обновления микропрограммы беспроводного контроллера DualSense — его официальное название] с сайта Sony и установить его на совместимый ПК (системе требования — ниже). После этого можно обновить DualSense до актуальной версии прошивки, предварительно подключив геймпад к компьютеру с помощью кабеля USB.

Sony выпустила специальную программу обновления DualSense на ПК с Windows — раньше это можно было сделать только на PlayStation 5
Скриншот с системными требованиями программы обновления DualSense с сайта Sony

 

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Мы протестировали программу и можем подтвердить, что она работает именно так, как описывает разработчик — процесс обновления требует несколько простых действий (кликов мышкой) и занимает считанные секунды.

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