Sony выпустила специальную программу обновления DualSense на ПК с Windows — раньше это можно было сделать только на PlayStation 5

Неделю назад на сайте PlayStation заметили упоминание специальной программы для обновления геймпадов DualSense на ПК с Windows, и вот сейчас состоялся ее релиз — утилита уже доступна для загрузки на официальном сайте Sony по ссылке.

PC players can now update their DualSense wireless controller with the latest firmware from Windows 11 and select Windows 10 devices, without connecting to a PS5. Details: https://t.co/PF5E3VnoXM pic.twitter.com/PF2ASo8Fw6 — PlayStation (@PlayStation) April 20, 2022

До этого единственным способом обновить DualSense была установка обновлений через PlayStation 5. Теперь это можно сделать на ПК с Windows — PlayStation 5 для этого не нужна.

Необходимо загрузить приложение [Средство обновления микропрограммы беспроводного контроллера DualSense — его официальное название] с сайта Sony и установить его на совместимый ПК (системе требования — ниже). После этого можно обновить DualSense до актуальной версии прошивки, предварительно подключив геймпад к компьютеру с помощью кабеля USB.

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Мы протестировали программу и можем подтвердить, что она работает именно так, как описывает разработчик — процесс обновления требует несколько простых действий (кликов мышкой) и занимает считанные секунды.