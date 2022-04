Sony выпустила специальную программу обновления DualSense на ПК с Windows — раньше это можно было сделать только на PlayStation 5

Неделю назад на сайте PlayStation заметили упоминание специальной программы для обновления геймпадов DualSense на ПК с Windows, и вот сейчас состоялся ее релиз — утилита уже доступна для загрузки на официальном сайте Sony по ссылке.

PC players can now update their DualSense wireless controller with the latest firmware from Windows 11 and select Windows 10 devices, without connecting to a PS5. Details: https://t.co/PF5E3VnoXM pic.twitter.com/PF2ASo8Fw6

— PlayStation (@PlayStation) April 20, 2022