Для модов на S.T.A.L.K.E.R. 2 понадобится отдельный SSD — Zone Kit весит почти 700 ГБ

В S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась негласная ачивка — установить Zone Kit для модов, который без преувеличений весит под 700 ГБ.

GSC Game World открыла двери к модификациям S.T.A.L.K.E.R. 2 и, кажется, портал в ад. Напомним, Zone Kit — первый пакет инструментов для создания и редактирования контента, который выпустили вместе с патчем 1.5. Но оказалось для фанатов подготовили сюрприз, потому что в системных требованиях круглая цифра — 700 ГБ. Например, Epic Games Store показывает 471 ГБ загрузки, которая после распаковки разрастается до 659 ГБ.

«Размер Zone Kit обусловлен тем, что игровые ресурсы предоставлены в несжатом виде специально для моддеров. Игра большая, ресурсов много, поэтому объем загрузки получился довольно значительным», — говорят GSC Game World, пишет PC Gamer.

Студия называет релиз «Фазой 1» и уже обещает, что в «Фазе 2» попытается поджать объём, если это вообще возможно. Пока что мы остаемся пораженными от того, сколько требует Zone Kit. На фоне других инструментов для модов это выглядит как рекорд:

Набор для создания Starfield — 20 ГБ;

FrostKit Frostpunk 2 (UE5) — 100 ГБ;

Инструменты для моддинга Baldur’s Gate 3 — 150 ГБ.

S.T.A.L.K.E.R. 2 сама занимает 160 ГБ, а патчи требуют все больше памяти, так что инструментарий на порядок массивнее. Поэтому тем, кто действительно хочет научить кровавых псов летать или сделать другой прикольный мод придется позаботиться об отдельном накопителе.

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Источник: Reddit / Epic Games Store