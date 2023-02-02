Facebook достиг 2 млрд активных пользователей — соцсеть продолжает развиваться, несмотря на сокращения, которые продолжатся и в 2023 году

В прошлом квартале к Facebook присоединились еще 16 миллионов человек, а общее количество активных ежедневных пользователей достигло 2 миллиардов, сообщила Meta в ходе очередного финансового отчета.
Facebook — не первая платформа Meta, преодолевшая отметку в 2 млрд пользователей (ранее таким достижением похвастался WhatsApp) — однако показатели демонстрируют, что соцсеть, являющаяся крупнейшим источником рекламных доходов компании, все еще растет, даже несмотря на последние масштабные сокращения.
Хотя доход Meta сократился за последний год, в четвертом квартале компания заработала 32,2 миллиарда долларов — это больше, чем ожидалось, несмотря на снижение на 4% по сравнению с 2021 годом.
Meta уволила более 11 000 работников, а Марк Цукерберг во время финансового отчета отметил, что сокращения продолжатся и дальше, поскольку “тема менеджмента на 2023 год – Год эффективности”.
«Мы будем более проактивны относительно сокращения проектов, которые не работают или уже могут быть не столь важными», — сказал Цукерберг.
Также отмечалось, что Meta в 2023 году сосредоточится на ИИ как на приоритетном направлении.
“Генеративный искусственный интеллект — это очень увлекательная новая сфера с таким количеством различных применений. Одна из моих целей для Meta — опираться на наши исследования, чтобы стать лидером в генеративном ИИ”, — сказал Цукерберг.
Вместе с тем Meta продолжает терять огромные суммы денег на своих инвестициях в метавселенную. Reality Labs, подразделение, курирующее проекты виртуальной и дополненной реальности, а также метавселенную, потеряло 4,3 миллиарда долларов в четвертом квартале 2022 года и почти 14 миллиардов долларов за весь год. Компания ожидает потерять еще больше денег на Reality Labs в будущем году.
«Мы все еще ожидаем, что убытки Reality Labs возрастут в 2023 году, но собираемся продолжать значительные инвестиции в эту сферу, учитывая значительные долгосрочные возможности, которые мы видим», — сказала финансовый директор Meta Сьюзан Ли.
Источник: Engadget