Состоялся успешный дебютный запуск европейской ракеты Vega-C с двигателем украинского производства

С космодрома во Французской Гвианы была запущена европейская ракета Vega-C в рамках миссии по выводу на орбиту семи спутников. Самый крупный из них – Lares-2 (Laser Relativity Satellite-2) – будет проверять общую теорию относительности Эйнштейна. Запуск прошёл успешно.

Vega-C имеет огромное значение для дальнейшего доступа Европы к космосу. Дело в том, что из-за нападения россии на Украину российские ракеты стали недоступны для Европы. Уход с рынка ракет-носителей «Союз» в начале этого года заставил европейских институциональных и коммерческих операторов спутников искать альтернативы. И Vega-C будет очевидным вариантом для многих из них. Еще до успешного первого полета в среду новая ракетная система была полностью забронирована на 2023, 2024 и 2025 годы.

Выход Vega-C на рынок пусковых установок имеет решающее значение ещё по одной причине. Её первая ступень также будет использоваться на готовящейся европейской ракете тяжелого класса Ariane-6. Совместное использование технологии ступени в обеих пусковых установках приведёт к значительной экономии средств.

«Спрос на запуски в Европе в ближайшие пару лет и далее будет высоким, и Vega-C и Ariane-6 станут нашими рабочими лошадками», — сказал генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер.

Vega-C представляет собой результат доработки предыдущей ракеты Vega, представленной в 2012 году. Модернизация обеспечила повышение производительности, а также снижение затрат. Также разработчики надеются, что внедрённые изменения добавят большей гибкости, чтобы удовлетворить разнообразные требования современных спутниковых операторов. Vega-C сможет выполнять большие миссии с одной крупной полезной нагрузкой, а также совместные миссии, когда одновременно запускаются десятки маленьких спутников. Кроме того, Vega-C должна будет доставить в космос европейский роботизированный шаттл. Он должен будет провести ряд научных экспериментов в космосе, а затем вернуть результаты на Землю. Как ожидается, первый запуск шаттла состоится в 2024 году.

В ракетах Vega и Vega-C используется разгонный двигатель украинского производства. Поставкой двигателей РД-843 занимается «Южмаш». В связи с военной агрессией россии против Украины возникли опасения, что это может привести к остановке поставок двигателей. Однако итальянская компания Avio, ответственная за сборку ракет Vega, говорит, что у неё есть достаточный запас на краткосрочную перспективу. В долгосрочной перспективе разрабатывается западноевропейская альтернатива.

Украина не только хочет вступить в Евросоюз, но и хочет стать членом Европейского космического агентства. Одним из ключевых вкладов Украины будет технология двигателей.

«Процесс начался. Чтобы пройти все этапы до полного членства, требуется около 10 лет», — пояснил д-р Ашбахер.

При этом с Украиной обсуждаются проекты и возможности сотрудничества. Но, учитывая нынешнюю неопределённость из-за войны, это происходит на поверхностном уровне.

Источник: bbc