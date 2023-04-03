Разработчики Tor анонсировали безопасный браузер Mullvad – клон FireFox с собственным VPN, ориентированный на конфиденциальность

Авторы анонимной сети и защищенного браузера Tor выпустили ориентированный на конфиденциальность браузер Mullvad, работающий через одноименный VPN. Браузер доступен для Windows, Mac и Linux.

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Основная цель браузера Mullvad – затруднить рекламодателям и другим компаниям отслеживание в интернете. Это достигается путём сокращения «отпечатков» браузера – метаданных, собираемых сайтами для идентификации устройства. Mullvad маскирует эти данные, также блокируя сторонние cookie и трекеры. В комплект входят несколько предустановленных плагинов, помогающих минимизировать оставляемый «след».

По сути, Mullvad является клоном FireFox, как и браузер Tor. На FireFox продвинутый пользователь может настроить такой же уровень защиты. Браузер позволяет получить максимальный уровень «невидимости» сразу после установки, без долгой возни с настройками. Также Mullvad более удобен и дружелюбен к пользователю, чем Tor, который не всегда хорошо работает с обычными сайтами.

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По словам создателей, новый браузер очень похож на браузер Tor, его главное отличие – подключение к интернету через VPN, а не через сеть Tor. Сервис VPN Mullvad предоставляет доступ, в том числе и на onion-сайты, но не является обязательным – можно использовать любой другой.

Браузер Mullvad Также имеет некоторые особенности использования. Вероятно не все сайты будут нормально открываться в нем – в первую очередь, из-за настроек конфиденциальности.

Источник: The Verge