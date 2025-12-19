Новости Технологии 19.12.2025 comment views icon

SpaceX бесплатно раздает терминалы первым клиентам Starlink: Router Mini за $40 с поддержкой Wi-Fi 6

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

SpaceX безплатно роздає термінали першим клієнтам Starlink: Router Mini за $40 з підтримкою Wi-Fi 6

Первые клиенты Starlink могут бесплатно обновить свои терминалы новеньким Router Mini за $40.

Речь идет о владельцах Starlink Gen 1 — первого поколения терминалов, которые заработали через год с момента запуска дебютной партии из 60 спутников SpaceX в 2020-м. Компания прекращает их поддержку, но обещает бесплатно обменять на оборудование с поддержкой более современных стандартов Wi-Fi.

Избранные клиенты получили электронные письма, в которых компания предлагает бесплатное обновление до Starlink Router Mini — терминала за $40 с поддержкой Wi-Fi 6 (Gen 1 поддерживала только Wi-Fi 5) и mesh-сети. Оборудование имеет два порта Ethernet: LAN для проводного подключения и WAN для подключения к сети Starlink.

SpaceX безплатно роздає термінали першим клієнтам Starlink: Router Mini за $40 з підтримкою Wi-Fi 6
Электронные письма, которые получили владельцы первых терминалов Starlink

По словам SpaceX, Router Mini предлагает лучшую производительность, безопасность и надежность. Компания заверила пользователей, что переход на новое оборудование прост, и предложила пошаговую инструкцию по замене Gen 1 на Router Mini. Клиентам предварительно нужно нажать ссылку «получить бесплатный терминал» в электронном письме, пройти опрос, уточнить адрес и подтвердить получение.

SpaceX уточняет, что Starlink Gen 1 не отключат немедленно, он продолжит работать — однако терминал больше не будет получать обновления функций или исправления безопасности, поэтому пользователи могут столкнуться с ухудшением производительности, снижением совместимости и дополнительными уязвимостями безопасности со временем.

Напомним, что на днях «Киевстар» активировал услугу спутниковой связи Starlink Direct to Cell для пользователей iOS, после запуска 24 ноября на Android. За это время технологию опробовали более 2+ млн абонентов, активнее всего SMS отправляли на юге и востоке Украины, где связь сейчас критически важна.

Tesla патентует встроенную антенну Starlink в своих авто

Источник: Techspot

Популярные новости

arrow left
arrow right
Илон Маск был прав? К 2030 году ЦОД на орбите будут выгоднее, чем наземные
Киевстар запустил спутниковую связь Starlink по всей Украине
Радиолюбитель из Канады поймал "секретный" сигнал военного спутника SpaceX — тот работал на запрещенных частотах
"Украинская альтернатива Starlink": UASAT глазами Сергея "Флеша" Бескрестнова
Tesla патентует встроенную антенну Starlink в своих авто
Более 2 млн абонентов "Киевстар" подключились к спутниковой связи Starlink: отправлено 540+ тысяч SMS, активнее всего — на Востоке и Юге
Илон Маск хочет затмить Солнце спутниками с ИИ, чтобы предотвратить потепление — какие "подводные камни"
Киевстар активировал спутниковый интернет Starlink на iPhone
NASA задерживает высадку на Луну: SpaceX не успевает со Starship, будет дополнительный конкурс
СМИ: NASA исключило российского сантехника-астронавта из миссии Crew-12 из-за кражи секретных данных SpaceX
Бывший Project Kuiper: конкурент Starlink теперь называется Amazon Leo
Китайцы смоделировали блокаду Starlink на Тайване — хватило 1000 дронов с глушителями
Starlink приготовиться: Amazon запустила "самую быструю в мире" антенну для спутникового интернета на 1 Гбит/с
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить