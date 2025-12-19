SpaceX бесплатно раздает терминалы первым клиентам Starlink: Router Mini за $40 с поддержкой Wi-Fi 6

Первые клиенты Starlink могут бесплатно обновить свои терминалы новеньким Router Mini за $40.

Речь идет о владельцах Starlink Gen 1 — первого поколения терминалов, которые заработали через год с момента запуска дебютной партии из 60 спутников SpaceX в 2020-м. Компания прекращает их поддержку, но обещает бесплатно обменять на оборудование с поддержкой более современных стандартов Wi-Fi.

Избранные клиенты получили электронные письма, в которых компания предлагает бесплатное обновление до Starlink Router Mini — терминала за $40 с поддержкой Wi-Fi 6 (Gen 1 поддерживала только Wi-Fi 5) и mesh-сети. Оборудование имеет два порта Ethernet: LAN для проводного подключения и WAN для подключения к сети Starlink.

По словам SpaceX, Router Mini предлагает лучшую производительность, безопасность и надежность. Компания заверила пользователей, что переход на новое оборудование прост, и предложила пошаговую инструкцию по замене Gen 1 на Router Mini. Клиентам предварительно нужно нажать ссылку «получить бесплатный терминал» в электронном письме, пройти опрос, уточнить адрес и подтвердить получение.

SpaceX уточняет, что Starlink Gen 1 не отключат немедленно, он продолжит работать — однако терминал больше не будет получать обновления функций или исправления безопасности, поэтому пользователи могут столкнуться с ухудшением производительности, снижением совместимости и дополнительными уязвимостями безопасности со временем.

Напомним, что на днях «Киевстар» активировал услугу спутниковой связи Starlink Direct to Cell для пользователей iOS, после запуска 24 ноября на Android. За это время технологию опробовали более 2+ млн абонентов, активнее всего SMS отправляли на юге и востоке Украины, где связь сейчас критически важна.

