SpaceX провела огневые испытания ракеты, которая через месяц запустит космический корабль Crew Dragon

В четверг после обеда компания SpaceX провела огневые испытания двигателей ракеты Falcon 9, который в следующем месяце должна совершить запуск космического корабля Crew Dragon. Это будет тестовый беспилотный полёт Crew Dragon в рамках демонстрационной миссии Demonstration Mission 1 (DM-1).

Огневые испытания двигателей проходили на стартовой площадке LC-39A космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. SpaceX опубликовала короткое видео теста. По словам журналиста CBS Уильяма Харвуда, огневые испытания оказались немного короче, чем планировалось, и, вероятно, может потребоваться повторный тест.

Static fire test complete—targeting February launch from historic Launch Complex 39A for Crew Dragon’s first demonstration flight! pic.twitter.com/sJF24U3UOM

— SpaceX (@SpaceX) January 25, 2019