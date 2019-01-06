Илон Маск анонсировал первый полет корабля Crew Dragon к МКС в феврале и показал, как будет выглядеть тестовая версия Starship [+ его живые фото]

Этот год обещает быть особенно насыщенным на интересные события в различных областях. Уже завтра посыплются анонсы с выставки CES 2019, а тем временем заскучать не дает небезызвестный Илон Маск, интригующий предстоящими важными запусками SpaceX.

About a month away from the first orbital test flight of crew Dragon https://t.co/U01Oxu3M7E — Elon Musk (@elonmusk) January 5, 2019

Меньше месяца назад мы уже имели возможность взглянуть на полностью готовый к первому демонстрационному полету пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon. И вот сейчас подоспела новая партия снимков, на которых уже хорошо знакомая нам ракета Falcon 9 и непосредственно сам корабль Crew Dragon предстоящей беспилотной демонстрационной миссии Demonstration Mission 1 (DM-1) установлены на стартовой площадке комплекса LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде. Да, сроки, как мы и предполагали, опять перенесли, и теперь запуск планируется провести не 17 января, а в феврале, но это уже мелочи. Первый полет Crew Dragon с двумя астронавтами на борту SpaceX ранее планировала провести в июне 2019 года и пока о переносе этих сроков не объявляли. Очевидно, что тут все зависит от того, как пройдет первый тестовый полет без экипажа, целью которого является проверка всех систем. Можно вспомнить, что SpaceX обеспечит астронавтов NASA не только ракетами и кораблями, но и скафандрами собственной разработки, которые мы уже видели ранее.

Второе важное обновление касается космического корабля нового поколения SpaceX Starship. Две недели назад мы рассматривали первые фотографии нескольких частей тестового прототипа корабля, который должен совершить первый «прыжок» с подъемом на небольшую высоту (как известно, Starship пойдет по пути ракеты Grasshopper, использующейся для отработки технологий многоразового использования первой ступени Falcon 9 в начале 2010-х годов) уже в марте-апреле 2019 года. На днях фотолюбитель из Техаса Остин Барнард опубликовал в своем твиттере множество фотографий процесса сборки тестовой версии Starship на территории строящегося сейчас космодрома SpaceX в Бока Чика. Эти фото привлекли широкое внимание после того, как на них обратил внимание сам Илон Маск, сделав ретвит одного из снимков, сделанных на закате. Для удобства мы собрали все снимки в галерее ниже.

Напомним, этот же корабль с прилагаемым к нему разгонным блоком Super Heavy, должен в будущем заменить вообще весь парк ракет и кораблей SpaceX, став универсальной системой не только для полетов к Марсу и путешествий по всей Солнечной системе, но и (в более далекой перспективе) для полетов к другим звездным системам.

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR — Elon Musk (@elonmusk) January 5, 2019

Но гораздо больше интереса вызывает изображение, опубликованное самим Маском. Оно демонстрирует то, каким в реальности должен выйти тестовый прототип корабля Starship. Еще раз, несмотря на то, что выглядит оно достаточно реалистично, это компьютерное изображение.

Маск добавил, что в будущем пилотируемые версии Starship будут иметь иллюминаторы и прочие элементы.

У тестового прототипа Starship, который будет использоваться для прыжков на незначительную высоту, будет три двигателя. Для Starship будут использоваться доработанные двигатели Raptor. Описывая эти двигатели, Маск говорит о сочетании компонентов из тех Raptor, что уже успешно используются в аппаратах компании, и тех, что только разрабатываются. Сборка первого из двигателей уже почти завершена, его огневые испытания, предположительно, пройдут в следующем месяце. Говоря о сроках первого запуска прототипа Starship, Маск сказал, что ориентируется на четыре недели, но осознает, что в лучшем случае удастся уложиться в восемь. То есть, в марте мы может увидеть первый прыжок Starship.

В ответах на твит Маска снова заговорили о ретрофутуризме и обратили внимание на внешнее сходство с космическими аппаратами из фантастических произведений 1950-х годов. Собственно, вот:

Как там ни было, первоначально концепция этой ракетной системы, которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. Напомним, что до недавнего времени ракета Super Heavy, которая будет использоваться только для преодоления гравитации Земли называлась BFR (Big Falcon Rocket), а корабль — BFS (Big Falcon Ship). И вот по прошествии немногим больше двух лет (!!!) у SpaceX уже почти готов тестовый прототип корабля. Сказать, что это впечатляет, это ничего не сказать.

Ранее SpaceX с большим оптимизмом говорила, что Starship может совершить свой первый полноценный полет в космос в рамках демонстрационной миссии уже в 2020 году. Что касается реальных миссий, в 2022 году первые корабли Starship должны полететь к Марсу с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — отправить к Луне японского миллиардера, а в 2024 году на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы. Сейчас эти сроки кажутся абсолютной фантастикой, но эти фотографии явно указывают на то, что и SpaceX времени зря не теряет и делает все, чтобы воплотить эти планы в реальность. Не так давно SpaceX передумала превращать вторую ступень Falcon 9 в многоразовую, чтобы не рассеивать ресурсы и полностью сфокусироваться на Starship.

Источник: Илон Маск Twitter