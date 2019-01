Илон Маск анонсировал первый полет корабля Crew Dragon к МКС в феврале и показал, как будет выглядеть тестовая версия Starship [+ его живые фото]

Этот год обещает быть особенно насыщенным на интересные события в различных областях. Уже завтра посыплются анонсы с выставки CES 2019, а тем временем заскучать не дает небезызвестный Илон Маск, интригующий предстоящими важными запусками SpaceX.

About a month away from the first orbital test flight of crew Dragon https://t.co/U01Oxu3M7E

Меньше месяца назад мы уже имели возможность взглянуть на полностью готовый к первому демонстрационному полету пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon. И вот сейчас подоспела новая партия снимков, на которых уже хорошо знакомая нам ракета Falcon 9 и непосредственно сам корабль Crew Dragon предстоящей беспилотной демонстрационной миссии Demonstration Mission 1 (DM-1) установлены на стартовой площадке комплекса LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде. Да, сроки, как мы и предполагали, опять перенесли, и теперь запуск планируется провести не 17 января, а в феврале, но это уже мелочи. Первый полет Crew Dragon с двумя астронавтами на борту SpaceX ранее планировала провести в июне 2019 года и пока о переносе этих сроков не объявляли. Очевидно, что тут все зависит от того, как пройдет первый тестовый полет без экипажа, целью которого является проверка всех систем. Можно вспомнить, что SpaceX обеспечит астронавтов NASA не только ракетами и кораблями, но и скафандрами собственной разработки, которые мы уже видели ранее.

Второе важное обновление касается космического корабля нового поколения SpaceX Starship. Две недели назад мы рассматривали первые фотографии нескольких частей тестового прототипа корабля, который должен совершить первый «прыжок» с подъемом на небольшую высоту (как известно, Starship пойдет по пути ракеты Grasshopper, использующейся для отработки технологий многоразового использования первой ступени Falcon 9 в начале 2010-х годов) уже в марте-апреле 2019 года. На днях фотолюбитель из Техаса Остин Барнард опубликовал в своем твиттере множество фотографий процесса сборки тестовой версии Starship на территории строящегося сейчас космодрома SpaceX в Бока Чика. Эти фото привлекли широкое внимание после того, как на них обратил внимание сам Илон Маск, сделав ретвит одного из снимков, сделанных на закате. Для удобства мы собрали все снимки в галерее ниже.

Напомним, этот же корабль с прилагаемым к нему разгонным блоком Super Heavy, должен в будущем заменить вообще весь парк ракет и кораблей SpaceX, став универсальной системой не только для полетов к Марсу и путешествий по всей Солнечной системе, но и (в более далекой перспективе) для полетов к другим звездным системам.

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR

— Elon Musk (@elonmusk) January 5, 2019