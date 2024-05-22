Новости Софт 22.05.2024 в 17:55 comment views icon

SpaceX провела первый спутниковый видеозвонок через Starlink Direct to Cell

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Вадим Карпусь

Автор новостей

С 2022 года SpaceX работает над запуском сервиса спутниковой связи, который запланирован на 2024 год. В этом проекте компания сотрудничает с T-Mobile и другими международными операторами. Очевидно, в этом направлении есть определенный прогресс — SpaceX прошла важную веху в развитии сервиса и провела демонстрацию его возможностей.

В соцсети X (ранее Twitter) SpaceX опубликовала сообщение с видео. На этом видео сотрудник SpaceX проводит видеозвонок в X с другим сотрудником SpaceX. Важно, что видеозвонок осуществляется на немодифицированном телефоне, подключенном к Direct to Cell, что делает его первым видеозвонком в рамках этого сервиса.

Буквально два месяца назад SpaceX прислала письмо FCC, в котором хвасталась тем, что сервис «соответствует или превышает цели тестирования». Хотя звонок по телефону с помощью Direct to Cell немного размыт, во время этого теста понятно, что сервис работает нормально.

Когда Direct to Cell в конечном итоге будет запущен позже в этом году, сначала он будет поддерживать только текстовые сообщения. Ожидается, что передача голоса и данных появятся в 2025 году.

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Starlink запускает сервис Direct to Cell — SMS в 2024, еще через год голосовая связь и IoT

Источник: androidauthority


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