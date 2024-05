SpaceX провела первый спутниковый видеозвонок через Starlink Direct to Cell

С 2022 года SpaceX работает над запуском сервиса спутниковой связи, который запланирован на 2024 год. В этом проекте компания сотрудничает с T-Mobile и другими международными операторами. Очевидно, в этом направлении есть определенный прогресс — SpaceX прошла важную веху в развитии сервиса и провела демонстрацию его возможностей.

В соцсети X (ранее Twitter) SpaceX опубликовала сообщение с видео. На этом видео сотрудник SpaceX проводит видеозвонок в X с другим сотрудником SpaceX. Важно, что видеозвонок осуществляется на немодифицированном телефоне, подключенном к Direct to Cell, что делает его первым видеозвонком в рамках этого сервиса.

First video call on @X completed through @Starlink Direct to Cell satellites from unmodified mobile phones!

We’re excited to go live with @TMobile later this year 🛰️🌎 pic.twitter.com/v4nA5B75EX

— SpaceX (@SpaceX) May 21, 2024