SpaceX провела первый спутниковый видеозвонок через Starlink Direct to Cell

С 2022 года SpaceX работает над запуском сервиса спутниковой связи, который запланирован на 2024 год. В этом проекте компания сотрудничает с T-Mobile и другими международными операторами. Очевидно, в этом направлении есть определенный прогресс — SpaceX прошла важную веху в развитии сервиса и провела демонстрацию его возможностей.

В соцсети X (ранее Twitter) SpaceX опубликовала сообщение с видео. На этом видео сотрудник SpaceX проводит видеозвонок в X с другим сотрудником SpaceX. Важно, что видеозвонок осуществляется на немодифицированном телефоне, подключенном к Direct to Cell, что делает его первым видеозвонком в рамках этого сервиса.

First video call on @X completed through @Starlink Direct to Cell satellites from unmodified mobile phones! We’re excited to go live with @TMobile later this year 🛰️🌎 pic.twitter.com/v4nA5B75EX — SpaceX (@SpaceX) May 21, 2024

Буквально два месяца назад SpaceX прислала письмо FCC, в котором хвасталась тем, что сервис «соответствует или превышает цели тестирования». Хотя звонок по телефону с помощью Direct to Cell немного размыт, во время этого теста понятно, что сервис работает нормально.

Когда Direct to Cell в конечном итоге будет запущен позже в этом году, сначала он будет поддерживать только текстовые сообщения. Ожидается, что передача голоса и данных появятся в 2025 году.

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Источник: androidauthority