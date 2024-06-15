350 картриджей Nintendo Switch в бюстгальтере — китайские таможенники задержали женщину из-за слишком большого бюста

Китайские таможенники в порту Ляньтанг получили больше, чем рассчитывали, когда заметили среди пассажиров пышногрудую женщину. Она заметно нервничала, и таможенники решили досмотрели ее. В бюстгальтере было обнаружено 350 игровых картриджей Nintendo Switch, которые направлялись в материковый Китай.
Женщина вела себя неестественно, по словам таможенников, ее «вид и поведение не были невинными». Один из таможенников обратил внимание на необычную грудь — женщину попросили выйти из очереди пассажиров для дальнейшей проверки. Первоначальная оценочная стоимость 350 контрабандных картриджей для Nintendo Switch в бюстгальтере составила $9660
Китайские таможенники ссылаются на статью 7 «Положения об исполнении таможенных административных наказаний» КНР. Это постановление запрещает людям, въезжающим в Китай, уклоняться от «таможенного контроля путем сокрытия, маскировки, сокрытия деклараций, фальшивых деклараций или других средств, перевозки или пересылки товаров, которые запрещены или ограничены к ввозу или вывозу в государство».
Ввоз или вывоз товаров из Китая без уплаты соответствующих налогов, как и в большинстве стран, считается контрабандой. Если предположить, что игровые карты Nintendo Switch не являются запрещенным товаром, подозреваемую могут оштрафовать в размере не более чем в трехкратном размере от неуплаченной пошлины.
Порт Ляньтанг является аналогом контрольного пункта в Гонконге на материковом Китае. Расположенный в Шэньчжэне контрольно-пропускной пункт сухопутной границы был создан, чтобы уменьшить нагрузку на другие пограничные пункты в стране. Для пассажирского движения его открыли 6 февраля 2023 года.
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Источник: Tom`s Hardware