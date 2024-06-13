Илон Маск просит признать украинский сайт Texty.org.ua террористической организацией

Илон Маск пожелал внесения украинского издания Texty.org.ua в список подсанкционных террористических организаций. Поводом к его заявлению стала аналитическая публикация на сайте, в который подробно говорится об американских сенаторах и других лицах, которые не поддерживают или неоднозначно относятся к Украине.

Маск отреагировал на твит республиканского конгрессмена Джима Бэнкса, который вымахал лишить неправительственную общественную организацию Texty.org.ua финансирования.

В частности, статья Texty.org.ua содержит публичные данные американских сенаторов, которые в ходе недавних американских политических событий сначала высказывались в поддержку Украины, а затем изменили свою риторику.

Причиной скандала в сети стала публикация директора Института Рона Пола Дэниела МакАдамса, который на сайте этого учреждения заявил, что заявил, что издание Texty.org.ua, якобы финансируемое американским правительством, как он говорит, создало гейтлист граждан США. Это распространили другие консервативные источники, как ультраправые, так и левые — некоторые даже дошли до угроз журналистам.

Известный конгрессмен Марджори Тейлор Грин тоже назвала публикацию списком врагов и заявила, что за ней стоит не менее чем президент Владимир Зеленский. Сайт FOX news сообщил, что сенатор Джей Ди Вэнс и член Палаты представителей США Мэтт Гейтц обратились к госсекретарю Энтони Блинкену за информацией о Texty.org.ua. Они также обратились в Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей за прекращением поддержки Texty.org.ua со стороны США — комитет резолюцию принял.

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Texty.org.ua отреагировали на скандал заявление:

«Мы расцениваем эту кампанию как давление на свободу слова и проявление шовинизма в отношении граждан Украины. Ведь наши гейтеры считают, что мы не имеем права исследовать те потоки ложной информации, которые они продуцируют в отношении нашей страны и нас, потому что они являются гражданами США, а мы нет».

Илона Маска трудно назвать сторонником Украины. Он неоднократно высказывался относительно российско-украинской войны с предложениями прекращения финансирования Украины и «мира между Украиной и россией». По некоторым данным, он причастен к отключению связи Starlink во время украинской военной операции в Крыму. В то же время Маск предоставляєт по просьбе Пентагона Starlink для украинских военніх, он заявляєт, что потратил на это $100 млн.