Компьютеры Copilot+ PC уже начали поступать заказчикам, и первые впечатления — не самые лучшие

Пользователь Reddit под ником cponica23 уже получил свой первый Copilot+ PC, а именно Samsung Galaxy Book4 Edge с процессором Snapdragon X Elite. Счастливому владельцу понадобилось некоторое время, чтобы провести тесты и результат оказался интересным.

Когда Qualcomm продемонстрировала свои новые чипы для ПК с Windows, она пообещала довольно впечатляющие результаты в Geekbench, например, около 3000 в одноядерных тестах и более 15 000 в многоядерных. На самом деле тестируемая модель со Snapdragon X Elite X1E-78-100 набрала 1841 в одноядерном тесте и 11 537 в многоядерном, что очень далеко от обещанных значений. Для справки, это меньше, чем у процессоров Apple A14 с 2020 года.

Оказалось, что процессор работает на максимальной частоте 2,5 ГГц, опять же, далеко от обещанных 3,4 ГГц для модели X1E-78-100. Это может объяснить, почему процессор не достигает обещанного уровня производительности. Предположение заключается в том, что Samsung уменьшает частоту процессора, чтобы достичь лучшего времени автономной работы. Однако NPU не тестировалась.

Что касается времени автономной работы, согласно начальному тесту, система позволяет продержаться целый день. Но Apple MacBook Air на базе чипа M2, который Microsoft так пытается победить, все еще показывает лучшие результаты.

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«Первые впечатления хорошие, не уровень MBA M2, но намного лучше, чем Zenbook Duo с Core Ultra 9 185H, который использует только один экран. ZDuo пришлось подключить примерно в 17/18 часов, этот работает до 22:00. Вы определенно можете рассчитывать на целый день работы от аккумулятора»

Также cponica23 протестировал ноутбук в играх, используя Resident Evil Village. При настройках качества графики Medium с FidelityFX Super Resolution (FSR) в режиме производительности для разрешения 1080p игра выдавала от 40 до 50 кадров в секунду с серьезными просадками кадров. Несмотря на то, что Qualcomm говорит, что чипы Snapdragon X должны быть способны к запуску требовательных игр, компьютеры Copilot+ пока больше приспособлены к простым казуальным играм.

Официальные поставки систем Copilot+ PC начнутся 18 июня. После этого стоит ожидать выхода более подробных обзоров различных моделей.

Источник: neowin