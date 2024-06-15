Нестабильность Intel Core i9 13 и 14 не преодолена — новый патч микрокода лишь уменьшает последствия

Сайт Igor’s Lab сообщил, что Intel обнаружила корень проблем со стабильностью процессоров Core i9 13 и 14 поколений (Raptor Lake) с разблокированным разгоном. Intel подготовила соответствующий патч микрокода, однако сообщила Tom’s Hardware, что обновление улучшает последствия, но не решает проблему.

«Вопреки последним сообщениям СМИ, Intel не подтверждает первопричину и вместе со своими партнерами продолжает исследовать сообщения пользователей о проблемах с нестабильностью разблокированных процессоров Intel Core 13-го и 14-го поколений (K/KF/KS) для настольных компьютеров. Патч микрокода, упомянутый в отчетах прессы, исправляет ошибку eTVB, обнаруженную Intel во время исследования отчетов о нестабильности. Хотя эта проблема потенциально способствует нестабильности, она не является первопричиной», — говорится в сообщении Intel.

Igor’s Lab утверждал, что получил внутренний документ, в котором указано, что основной причиной нестабильности было «неправильное значение в алгоритме микрокода, связанного с функцией eTVB». Enhanced Thermal Velocity Boost — функция, которая разгоняет ядра процессора выше максимальной частоты, когда выполняются определенные условия. eTVB начинает работать только тогда, когда есть достаточный запас питания и TDP. Технология eTVB является эксклюзивной функцией Intel Raptor Lake. Она обеспечивает максимальное ускорение в играх и программах, которые этого требуют, но, как свидетельствуют новые данные, приводит к повышению напряжения на некоторых компонентах

Напомним, в апреле стало известно о проблему совместной работы чипов Intel Core i9 13 и 14 серии K с видеокартами NVIDIA, сообщения о которой поступали с начала года. Производители материнских плат добавили в BIOS режим рекомендованных настроек Intel. Однако производитель процессоров назвал этот режим неверным и предложил корректные параметры. Как можно видеть, эти и дальнейшие усилия Intel с партнерами улучшили работу процессоров, однако не привели к окончательному решению проблемы.

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