Документальный фильм о первом S.T.A.L.K.E.R. «ЭПИЗОДЫ: Тень Чернобыля» уже доступен на Киевстар ТВ

На Киевстар ТВ доступен документальный фильм «ЭПИЗОДЫ: Тень Чернобыля» о создании первой игры из серии S.T.A.L.K.E.R. Фильм о STALKER и студии GSC Game World является частью документального сериала «ЭПИЗОДЫ» студии KNIFE! о различных историях, которые происходили в независимой Украине.

Режиссер сериала и эпизода о S.T.A.L.K.E.R. — Артем Григорян, в главных ролях Андрей Прохоров, Олег Яворский, Алексей Ситянов, Александр Кохановский, Владимир Корунчак, Александр Новиков, Александр Максимчук, Олег Данилов, Дин Шарп «ЭПИЗОДЫ: Тень Чернобыля» можно увидеть в кинотеатрах «Планета Кино» с 16 мая.

«В 2001 году молодые киевские разработчики под руководством Сергея Григоровича решили создать самую сложную игру в мире с реалистичной графикой, открытым миром и необычным сюжетом, вращающимся вокруг Чернобыльской зоны. С началом промокампании игру STALKER ждали десятки тысяч людей по всему миру, но разработчики стали заложниками своих амбиций. Они бесконечно совершенствовали игру, каждый год перенося дату ее выхода» — говорится в описании эпизода.

Сейчас можно посмотреть документальный фильм или поиграть в трилогию S.T.A.L.K.E.R., которая недавно получила Переиздание S.T.A.L.K.E.R.: Легенды Зоны и вышла на консолях. А уже 5 сентября выйдет S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, последний трейлер которой поразил всех на Summer Game Fest 2024.