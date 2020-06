SpaceX уже получила заказов на запуск более 100 спутников в рамках собственного сервиса «райдшеринга»

На прошлой неделе SpaceX провела значимый запуск ракеты-носителя Falcon 9 — вместе с девятой партией собственных интернет-спутников Starlink она повезла на орбиту три дополнительных небольших спутника SkySats 16, 17 и 18 для американской компании Planet Labs в рамках собственной программы SmallSat Rideshare Program, которая является своего рода «космическими маршрутками» от SpaceX.

На 22 июня запланирована следующая миссия Starlink 9 v1.0 со вспомогательными спутниками BlackSky Global 5 и 6 по программе райдшеринга SmallSat Rideshare Program. В рамках этой новой услуги SpaceX продает владельцам небольших спутников дополнительные места на Falcon 9 на взаимовыгодных условиях. Подробнее об условиях этой программы можно узнать из нашего предыдущего материала.

More than 100 spacecraft have been signed up to fly on Falcon 9 since we launched the rideshare program. Small satellite operators can book their ride to orbit online → https://t.co/hyMYK3v29p https://t.co/HYGfD333ix

— SpaceX (@SpaceX) June 18, 2020