В ожидании рекорда. Ракета SpaceX Falcon 9 впервые подвезла на орбиту «попутчиков» вместе с девятой партией спутников Starlink

Днём 13 июня SpaceX провела очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, отправив на орбиту ещё одну (уже девятую) партию из 58 интернет-спутников в рамках (основной) собственной миссии Starlink 8 и ещё три дополнительных небольших спутника SkySats 16, 17 и 18 для американской компании Planet Labs — это первый запуск по программе SmallSat Rideshare Program. Этот запуск примечателен еще несколькими аспектами.

В 2018 году SpaceX провела рекордный для американской космонавтики запуск, отправив на орбиту 64 аппарата на одной ракете Falcon 9. Однако его организацией полностью занимался сторонний подрядчик Spaceflight Industries. Мировым рекордом по запуску спутников является индийская миссия 2017 года — тогда ракета PSLV запустила одновременно 104 спутника.

В 2019 году SpaceX анонсировала собственную программу по совместному запуску десятков спутников на солнечно-синхронную орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в августе 2019 года, предоставив владельцам небольших спутников возможность запускать свои аппараты за относительно небольшую плату и при этом получать достаточно гибкие условия. SpaceX разработала специальный адаптер полезной нагрузки, устанавливаемый на вторую ступень. В его конфигурацию входят шесть 15-дюймовых ESPA-адаптеров, восемь 24-дюймовых ESPA-адаптеров и отдельное крепление для одного большого спутника.

Тарифы следующие: вывод спутника массой до 150 кг — $2,25 млн, до 300 кг — $4,5 млн, свыше 300 кг — доплата $15 тыс. за кг (максимальная масса — 700 кг). Это если бронировать место за год, а в случае более сжатых сроков цены увеличиваются.

В феврале этого года SpaceX начала принимать заявки от желающих воспользоваться ее услугами в рамках программы SmallSat Rideshare Program и Planet Labs, как уже было отмечено, стала первой компанией, запустившей спутники по этой программе.

Planet Labs была основана в 2010 году бывшими сотрудниками NASA и специализируется на фотографировании Земли. Ее главная цель — создать сервис, который за абонентскую плату будет в реальном времени показывать любой участок Земли. Среди клиентов Planet Labs — Google, которая ранее отказалась от собственного бизнеса по фотографированию Земли, продала свою дочернюю фирму Terra Bella (занималась съемками с орбиты и анализом фотографий) Planet Labs.

Остается вспомнить, что есть и легкие ракеты для вывода небольших спутников, к примеру, Electron или разрабатываемые Vector-R и LauncherOne. Однако запуск этих ракет стоит дороже в пересчете на один килограмм полезной нагрузки.

В этот раз SpaceX впервые не проводила обычную процедуру статических огневых испытаний. Сам же запуск — очередное убедительное доказательство успехов компании Илона Маска в части многоразового использования Falcon 9. Во время этого запуска компания использовала первую ступень F9 B5 B1059.3, летавшую и садившуюся дважды (после недавнего пятого повторного запуска этим уже никого не удивить), а также уже летавший в космос один раз головной обтекатель, причем это были разные половинки, сохранившиеся после миссий JCSat-18 / Kacific 1 (декабрь 2019 года) и Starlink 2 v1.0 (январь 2020 года). К слову, это уже в третий раз компания повторно использует головной обтекатель после предыдущих миссий — впервые она провела такой запуск в конце 2019 года, а затем повторила в марте этого года. Напомним, SpaceX ловит створки обтекателя при помощи специальных кораблей Ms.Tree и Ms.Chief с большой натянутой сетью. В прошлом году она впервые после множества попыток поймала часть головного обтекателя в сеть. Также SpaceX приспособилась использовать створки обтекателя, выловленные после мягких приводнений на парашютах. Производство обтекателя обходится примерно в $6 млн (примерно 10% стоимости ракеты).

Ракета Falcon 9 стартовала с площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 13 июня в 12:21 по киевскому времени. Как всегда, запуск транслировался на YouTube-канале SpaceX.

Через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку

Напомним, нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 теоретически может повторно использоваться до 10 раз с промежуточными техническими осмотрами и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени. Для предыдущего запуска

Остальная часть миссии прошла успешно — вторая ступень отработала штатно и доставила спутники на запланированную орбиту.

