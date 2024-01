SpaceX запустила третью частную миссию Axiom на МКС — с экипажем из 4-х человек

Миссия Ax-3 перевозит первый полностью европейский экипаж Axiom Space — с астронавтом Турции в частности, который станет первым гражданином страны, побывавшем на околоземной орбите.

Ракета SpaceX Falcon 9 стартовала с площадки 39A Космического центра Кеннеди 18 января в 23:49 по Киеву с капсулой SpaceX Dragon Freedom с четырьмя астронавтами на борту. Многоразовая первая ступень ракеты отсоединилась через две с половиной минуты после старта, чтобы начать спуск обратно на мыс Канаверал для посадки. Верхняя ступень зажгла один двигатель, чтобы вывести капсулу на орбиту.

Liftoff for #Ax3 🚀 The first all-European commercial astronaut mission has lifted off! Go #Ax3 pic.twitter.com/ihFElmx14q

Полет займет 36 часов (стыковка запланирована на субботу), а сама миссия будет длиться 2 недели.

SpaceX уже в двенадцатый раз запускает миссию по полету человека в космос, а нынешняя — должна стать лишь первой из пяти запланированных для Dragon на этот год.

Четырехместный Ax-3 возглавляет американо-испанский гражданин Майкл Лопес-Алегриа — бывший астронавт NASA, который сейчас является главным астронавтом Axiom Space и руководил первым частным полетом компании. Компанию ему составили Уолтер Вилладей, полковник ВВС Италии, в прошлом году побывавший в суборбитальном полете с Virgin Galactic; первый астронавт Турции Альпер Гезеравчи; и член резерва астронавтов Европейского космического агентства Маркус Вандт.

SpaceX was founded to help create a future where not just hundreds but thousands and ultimately millions of people can travel off Earth, to live and work in space and on other planets. pic.twitter.com/xxPjwqRJHT

— SpaceX (@SpaceX) January 18, 2024