SpaceX запустила третью частную миссию Axiom на МКС — с экипажем из 4-х человек

Миссия Ax-3 перевозит первый полностью европейский экипаж Axiom Space — с астронавтом Турции в частности, который станет первым гражданином страны, побывавшем на околоземной орбите.

Ракета SpaceX Falcon 9 стартовала с площадки 39A Космического центра Кеннеди 18 января в 23:49 по Киеву с капсулой SpaceX Dragon Freedom с четырьмя астронавтами на борту. Многоразовая первая ступень ракеты отсоединилась через две с половиной минуты после старта, чтобы начать спуск обратно на мыс Канаверал для посадки. Верхняя ступень зажгла один двигатель, чтобы вывести капсулу на орбиту.

Liftoff for #Ax3 🚀

The first all-European commercial astronaut mission has lifted off! Go #Ax3 pic.twitter.com/ihFElmx14q — Axiom Space (@Axiom_Space) January 18, 2024

Falcon 9’s first stage booster has landed at Landing Zone 1 pic.twitter.com/9FUwT4YZHp — SpaceX (@SpaceX) January 18, 2024

Полет займет 36 часов (стыковка запланирована на субботу), а сама миссия будет длиться 2 недели.

SpaceX уже в двенадцатый раз запускает миссию по полету человека в космос, а нынешняя — должна стать лишь первой из пяти запланированных для Dragon на этот год.

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Четырехместный Ax-3 возглавляет американо-испанский гражданин Майкл Лопес-Алегриа — бывший астронавт NASA, который сейчас является главным астронавтом Axiom Space и руководил первым частным полетом компании. Компанию ему составили Уолтер Вилладей, полковник ВВС Италии, в прошлом году побывавший в суборбитальном полете с Virgin Galactic; первый астронавт Турции Альпер Гезеравчи; и член резерва астронавтов Европейского космического агентства Маркус Вандт.

SpaceX was founded to help create a future where not just hundreds but thousands and ultimately millions of people can travel off Earth, to live and work in space and on other planets. pic.twitter.com/xxPjwqRJHT — SpaceX (@SpaceX) January 18, 2024

В комментариях, переданных на Землю вскоре после запуска, 65-летний Лопес-Аллегриа описал свои ощущения:

«‎Ускорение, немного вибрации, просто ощущение, что ты двигаешься быстро. Вау, какой кайф!».

Вилладей, Гезеравчи и Вандт летят на космическую станцию благодаря контрактам, заключенных их правительствами с Axiom. Все будут выполнять научные эксперименты, разработанные исследователями их стран, а также будут участвовать в образовательных и информационных мероприятиях.

На Ax-3 всего проведут более 30 исследований: начиная от биологических и физиологических, направленных на определение того, как микрогравитация влияет на организм человека, и заканчивая технологическими демонстрациями. К примеру, итальянские ВВС разработали программный инструмент, который будет предоставлять МКС предупреждение о космическом мусоре и погоде. Турция выбрала опыты в области генетики и металлургии, а Швеция и Европейское космическое агентство спонсируют эксперименты по исследованию мозга, стволовых клеток, дистанционного управления и ИИ.

Для ESA тем временем полет Вандта — первый случай, когда агентство вывело своего астронавта на орбиту из-за соглашения с коммерческой компанией, а не по межправительственному соглашению с США или россией. В настоящее время у Европейского космического агентства 6 действующих астронавтов, 5 новых и 12 резервных (резервный астронавт из Польши может отправиться в миссию Axiom позже в этом году).

Axiom не распространяет информацию о ценах миссий, но в прошлом место обходилось примерно в $55 млн. Компания также планирует запустить собственную частную космическую станцию, которую начнет строить как часть МКС. Первый модуль, который подключат к модулю Harmony, может быть запущен в 2026 году; к концу десятилетия постепенно запустят дополнительные компоненты, включая тепловую регулировку и модуль питания; и наконец отделят станцию от МКС для независимой работы на орбите.

Источник: Space, Ars Technica