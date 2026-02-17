Зарегистрировать Starlink теперь можно у операторов "Нова пошта" и "Укрпошта": как это работает

Около двух недель назад заработал «Белый список» для терминалов Starlink, которые могут функционировать в Украине. Владельцы соответствующего оборудования могли зарегистрировать свои устройства через ЦПАУ или сайт «Дія». Все апараты, которые не пройдут верификацию, просто отключат. Теперь государство предложило дополнительные возможности для такой регистрации.





Отныне владельцы терминалов спутникового интернета Starlink могут подтвердить и зарегистрировать свои устройства не только в ЦПАУ, но и в обычных отделениях почтовых операторов «Нова пошта» и «Укрпошта». Решение приняли вместе с Минцифры, чтобы упростить процедуру и навести порядок в учете терминалов во время войны.

«Нова пошта» серьезно подошла к подготовке. Если коротко — теперь не нужно искать специализированные учреждения. Достаточно зайти в ближайшее отделение почты. Один человек может зарегистрировать до трех терминалов Starlink. Если у вас только одно устройство, его позволяют верифицировать дистанционно — приносить оборудование в отделение не нужно. Если же терминалов два или три, их нужно взять с собой. Чтобы все прошло быстрее, стоит заранее заполнить форму на на сайте «Новой почты». Это не обязательно, но поможет сэкономить время в отделении.

Какие документы нужны для регистрации Starlink

Независимо от регистратора (ЦНАП, «Нова пошта» или «Укрпошта»), перечень необходимых документов и данных одинаков. В отделении оператор попросит:





паспорт (ID-карту или загранпаспорт);

РНОКПП (идентификационный код);

KIT-номер — серийный номер комплекта, его обычно можно найти на коробке;

UTID (уникальный идентификатор терминала) и/или Dish ID (идентификатор антенны);

номер вашей учетной записи на портале терминалов Starlink;

ссылка на страницу портала, где можно проверить этот номер.

На каждый терминал оформляют отдельный документ. После этого система автоматически передает данные в Минцифры. Статус можно проверить в личном кабинете приложения Starlink. В среднем заявку рассматривают в течение 48 часов. Из-за большого спроса возможны небольшие задержки.

После подтверждения Starlink официально попадает в перечень разрешенных устройств. Таким образом, владельцы смогут и в дальнейшем пользоваться спутниковым интернетом без риска ограничений.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Минцифры