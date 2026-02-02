В Украине запустили верификацию Starlink через ЦНАП и "Дію"

Кабмин одобрил постановление, которое предусматривает создание «белого списка» Starlink в Украине. Теперь все владельцы терминалов должны пройти обязательную авторизацию через ЦНАП, иначе — они не будут работать на территории страны.





Решение принято как средство противодействия частым случаям использования россиянами Starlink для управления БПЛА, в том числе «шахедами».

«Это реакция на использование россиянами Starlink. Российские дроны, оснащенные терминалом, сложно сбить. Они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях», — объясняет министр обороны Украины Михаил Федоров.

Отмечают, что процесс регистрации максимально прост и будет происходить в «Центрах надання адмінпослуг», или онлайн на портале «Дія» (для бизнеса). Подробную инструкцию опубликуют позже.

«Процесс регистрации Starlink для украинцев будет максимально простым. Всего один визит в ближайший ЦНАП — бесплатно, быстро и без лишней бюрократии. Для бизнеса также будет простой и удобный алгоритм верификации терминалов Starlink — онлайн на портале «Дія».

Федоров добавил, что военным в ЦНАП обращаться не нужно: для ВСУ уже действует отдельный защищенный канал через DELTA. Так же не надо ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей — только обезопасить его от блокировки, внеся в «белый список».



