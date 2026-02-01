Неверифицированные терминалы Starlink не будут работать в Украине, — Федоров

tradfi
Министр обороны Украины Михаил Федоров объявил, что в Украине отключат неверифицированные терминалы Starlink для противодействия российским дронам. Тем временем украинские пользователи, чтобы продолжить использование спутникового интернета, должны пройти обязательную авторизацию, инструкцию к которой обещали опубликовать в ближайшее время.


«Украина совместно со Starlink уже осуществили первые шаги, которые дали быстрый результат в борьбе с российскими дронами. Следующий шаг — внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам», — заявил Федоров. «Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены».

Контекст

SpaceX поддержала Украину еще в начале полномасштабного российского вторжения, активировав на территории страны спутниковый интернет Starlink. В то же время технологией начал пользоваться и враг, в том числе и для управления дронами. Некоторые использовались для разведки, некоторые — атаковали технику и инфраструктуру.

Если раньше БПЛА летели к цели с заранее проложенным маршрутом, то с осени 2025 года все чаще фиксировались случаи управления в онлайн-режиме: когда оператор в реальном времени мог искать цель и атаковать ее даже во время движения. Для этого использовали mesh-систему, впрочем, нужен был еще один дрон, который выполнял функцию ретранслятора. Следующий этап модификаций — установка россиянами на дроны терминалов Starlink.

БПЛА рф «Молния» со Starlink / «Флеш»

Несколько дней назад Федоров обратился к SpaceX напрямую и его сегодняшнее заявление — первые результаты сотрудничества. Тем временем Илон Маск отреагировал в X сообщением, где обещал ввести дополнительные средства противодействия при необходимости.

«Похоже, что меры, принятые нами для прекращения несанкционированного использования Starlink Россией, дали результат. Сообщите нам, если нужно принять дополнительные меры».

