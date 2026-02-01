Неверифицированные терминалы Starlink не будут работать в Украине, — Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров объявил, что в Украине отключат неверифицированные терминалы Starlink для противодействия российским дронам. Тем временем украинские пользователи, чтобы продолжить использование спутникового интернета, должны пройти обязательную авторизацию, инструкцию к которой обещали опубликовать в ближайшее время.
«Украина совместно со Starlink уже осуществили первые шаги, которые дали быстрый результат в борьбе с российскими дронами. Следующий шаг — внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам», — заявил Федоров. «Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены».
Контекст
SpaceX поддержала Украину еще в начале полномасштабного российского вторжения, активировав на территории страны спутниковый интернет Starlink. В то же время технологией начал пользоваться и враг, в том числе и для управления дронами. Некоторые использовались для разведки, некоторые — атаковали технику и инфраструктуру.
Если раньше БПЛА летели к цели с заранее проложенным маршрутом, то с осени 2025 года все чаще фиксировались случаи управления в онлайн-режиме: когда оператор в реальном времени мог искать цель и атаковать ее даже во время движения. Для этого использовали mesh-систему, впрочем, нужен был еще один дрон, который выполнял функцию ретранслятора. Следующий этап модификаций — установка россиянами на дроны терминалов Starlink.
Несколько дней назад Федоров обратился к SpaceX напрямую и его сегодняшнее заявление — первые результаты сотрудничества. Тем временем Илон Маск отреагировал в X сообщением, где обещал ввести дополнительные средства противодействия при необходимости.
«Похоже, что меры, принятые нами для прекращения несанкционированного использования Starlink Россией, дали результат. Сообщите нам, если нужно принять дополнительные меры».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: