Больше, чем приложение для музыки. Spotify получает обновленную ленту, похожую на TikTok, Instagram и YouTube одновременно

Spotify на мероприятии «Stream On» анонсировал обновление дизайна собственного приложения для iOS и Android — изменения коснутся предварительного просмотра видео, музыки, подкастов и аудиокниг в домашней ленте, а также видеопотоков в поиске.

Стриминговый сервис потокового аудио планирует стать «чем-то большим, чем приложение для музыки». За последние несколько лет компания вложила значительные средства в запуск и развитие аудио, книг и подкастов на платформе, и в скором будущем рассчитывает привлечь более 50 миллионов авторов и уделить внимание видеоподкастам — то, что уже давно делает YouTube.

В новом интерфейсе на домашней странице появилась так называемая «вертикальная прокрутка» — похожая на ту, которую мы видим сейчас в TikTok и Instagram. Обложки альбомов и плейлистов расположены вверху, а внизу — видеоподкаст, который можно воспроизвести одним касанием; в плейлистах появятся изображения большего размера — которые будут «подробнее рассказывать о плейлисте».

Есть и несколько функций быстрого просмотра плейлиста, чтобы у вас оставалось время найти то, что нужно. Искусственный интеллект в приложении в виде функции Smart Shuffle, которая добавляет треки в ваши плейлисты, станет еще более персонализированным.

Точной даты запуска обновлений в Spotify не назвали, отметив, что «развертывание начнется в ближайшие недели и месяцы для пользователей Premium и Free по всему миру на iOS и Android».

Spotify – самый большой игрок в области потоковой передачи музыки. По состоянию на 31 декабря количество премиум-подписчиков программы достигло 205 миллионов – увеличение на 14% по сравнению с предыдущим годом; количество активных пользователей в месяц — 489 млн. Ближайшие конкуренты сервиса, Apple Music и Amazon Music, по данным Music Ally, имели 60 млн платных пользователей в 2019 году и 55 млн в 2020 году соответственно.

Источник: The Verge, 9to5mac