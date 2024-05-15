Google добавляет ИИ в общий поиск — пока в США и до конца года в других странах

Google добавляет искусственный интеллект в поиск. На презентации Google I/O 2024 компания объявила о больших изменениях на базе искусственного интеллекта в наиболее популярной поисковой системе. Благодаря новым функциям Google делает поиск чем-то большим, чем просто способом найти веб-сайт. Компания стремится, чтобы люди использовали ее поисковую систему, чтобы непосредственно получать ответы, планировать события и обсуждать идеи.

С сегодняшнего дня Google будет показывать в США полные сгенерированные ИИ ответы на большинство поисковых запросов в верхней части страницы результатов. До этого функцию только тестировали, а сейчас AI Overviews становится общедоступной и до конца это распространится на большинство стран.

В дополнение к ответам ИИ искусственного интеллекта, при поиске ресторанов и рецептов, а позже по запросам о фильмах, музыке, книгах, отелях, покупках и т.д. на английском языке в США будет отображаться новая страница поиска, где результаты организованы с помощью искусственного интеллекта.

В тестовой Search Labs будет еще больше функций на основе ИИ. Он поможет упростить текст или разобрать сложную тему более подробно. Тестировщики также смогут задавать Google действительно сложные вопросы и получать комплексные ответы вместо того, чтобы выполнять несколько попыток поиска.

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Google также хочет стать организатором питания и отпуска, позволяя через Search Labs, ставить запросы вроде «создать трехдневный план питания для группы, который легко приготовить», и позволяя менять отдельные результаты в плане, сгенерированном искусственным интеллектом. Позже Google позволит всем, кто зарегистрируется в Search Labs, использовать видео в качестве поискового запроса вместо текста или изображений.

В Google говорят, что все эти новые возможности базируются на совершенно новой модели Gemini, настроенной для поиска, которая сочетает расширенное многоэтапное рассуждение Gemini и мультимодальные возможности с традиционными поисковыми средствами Google.

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Источник: Engadget

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