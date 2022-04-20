Спутниковый интернет Starlink протестировали в самолетах Delta, компания обещает сделать антенны компактнее

Гендиректор авиакомпании Delta Эд Бастиан заявил о тестировании технологии Starlink на пассажирских рейсах. В отчете испытания называются «исследовательскими» и дополнительных подробностей не предоставлено.

В SpaceX добавили, что авиационная антенна может стать революционной для подключения самолетов к глобальному высокоскоростному интернет-сервису.

«Связь в самолетах — это то, что, по нашему мнению, созрело для капитального ремонта». Джонатан Хофеллер, вице-президент SpaceX

Сейчас авиакомпании работают с провайдерами спутникового широкополосного доступа Viasat и Intelsat. Но эти службы используют спутники на дальних орбитах, а спутники Starlink вращаются ближе к Земле, что повысит скорость интернета в полете. Кроме того, глобальная сеть спутников Starlink означает, что самолеты могут подключаться к интернету без сбоев.

В июле прошлого года SpaceX заявила о переговорах с несколькими авиакомпаниями и пытается доработать антенны для установки на самолеты. Регулирующие органы разрешили SpaceX протестировать сервис на самолетах, но компании требуется одобрение FAA для коммерческого использования. В SpaceX сейчас работают над тем, чтобы сделать терминалы Starlink «меньше и легче».

SpaceX имеет парк из 2000 спутников Starlink для поддержки своей глобальной сети. На сервис подписаны 250 тыс. пользователей, в число которых входят как потребители, так и корпоративные клиенты. Подписчики Starlink платят $99 в месяц за стандартный сервис и $500 в месяц за премиум-уровень. Украина с начала полномасштабной войны получила 5000 терминалов Starlink с бесплатным тарифным планом.