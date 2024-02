Спутник ADRAS-J, предназначенный для борьбы с космическим мусором, вышел на орбиту и отправился к своей цели

18 февраля Rocket Lab с помощью ракеты Electron успешно вывела в космос спутник ADRAS-J японской компании Astroscale.

ADRAS-J — это демонстрационный спутник, который должен стать основой для будущих усилий по очистке космического мусора на орбите Земли. Его миссия, выбранная Японским космическим агентством (JAXA) для Фазы I демонстрационной программы коммерческого удаления мусора, предусматривает встречу ADRAS-J со старой верхней ступенью японской ракеты H-2A, которая находится на орбите с 2009 года.

There it goes! 🛰️👋

ADRAS-J is now in orbit, ready to start its mission of rendezvousing with an aging piece of space debris and observing it closely to determine whether it can be deorbited in future.

