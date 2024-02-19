Спутник ADRAS-J, предназначенный для борьбы с космическим мусором, вышел на орбиту и отправился к своей цели

18 февраля Rocket Lab с помощью ракеты Electron успешно вывела в космос спутник ADRAS-J японской компании Astroscale.

ADRAS-J — это демонстрационный спутник, который должен стать основой для будущих усилий по очистке космического мусора на орбите Земли. Его миссия, выбранная Японским космическим агентством (JAXA) для Фазы I демонстрационной программы коммерческого удаления мусора, предусматривает встречу ADRAS-J со старой верхней ступенью японской ракеты H-2A, которая находится на орбите с 2009 года.

There it goes! 🛰️👋 ADRAS-J is now in orbit, ready to start its mission of rendezvousing with an aging piece of space debris and observing it closely to determine whether it can be deorbited in future. Proud to be part of this innovative @astroscale_HQ mission studying ways to… pic.twitter.com/WcMexdBhHR — Rocket Lab (@RocketLab) February 18, 2024

Накопление отходов на орбите Земли в результате десятилетий космических полетов вызывает все большее беспокойство. Поэтому космические агентства во всем мире все активнее работают над решением этой проблемы, во многих случаях привлекая частные компании для разработки потенциальных решений. Одним из самых эффективных способов борьбы с космическим мусором может быть его снятие с орбиты или перемещение на меньшую высоту, чтобы он сгорел в атмосфере Земли. ADRAS-J будет первым аппаратом, который нацелится на кусок существующего крупного мусора, попытается безопасно подойти к нему и охарактеризовать, полагаясь на наземные данные, чтобы определить его расположение.

В течение следующих нескольких месяцев ADRAS-J достигнет цели и, в конце концов, попытается подойти достаточно близко, чтобы сделать изображение и оценить его состояние, чтобы определить, можно ли его удалить.

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«ADRAS-J официально на дежурстве и готов к встрече с космическим мусором!» ─ написала компания в X (Twittwe). «Пусть начнется новая эра космической устойчивости!»

Источник: Engadget

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