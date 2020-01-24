США готовят новые ограничения против Huawei





После того, как на прошлой неделе США и Китай заключили новую торговую сделку, появилась небольшая надежда на улучшение ситуации для Huawei, которая поневоле оказалась втянутой в торговую войну, и возвращение на смартфоны китайского производителя сервисов и приложений Google. Сейчас все окончательно прояснилось — позиция правительства США осталась неизменной. Более того, США планирует усилить меры по предотвращению поставок китайской компании Huawei зарубежной продукции, в которой используются американские технологии. Об этом сообщил министр торговли США Уилбур Росс, общаясь с журналистами Bloomberg на проходящем на этой неделе международном экономическом форуме в Давосе.

Для начала стоит вспомнить, что США уже трижды откладывали введение санкций против Huawei путем выдачи временных лицензий на торговлю с американскими компаниями (действие нынешней истекает 16 февраля 2020 года). В период действия лицензии американские компании должны получать отдельные разрешения на торговлю с Huawei. В прошлом месяце некоторые американские компании, включая Microsoft, получили от Министерства торговли США лицензии, разрешающие им торговать с китайским производителем коммуникационного оборудования, если это не представляет значительного риска для интересов национальной безопасности или внешней политики. Некоторые из компаний нашли обходной путь и продолжали снабжать китайскую компанию ключевыми компонентами.

Общаясь с журналистами, Уилбур Росс дал ясно понять, что готовятся новые ограничения, которые будут приняты в отношении американских компаний с целью предотвращения поставок оборудования китайской компании Huawei. Затем он добавил, что правительство США не хочет ограничивать Huawei к американским компаниям-поставщикам, но защита национальной безопасности превыше всего, тем самым сделав очевидный намек, что торговая война с Китаем здесь ни при чем.

Увы, никаких подробностей министр торговли США не предоставил, так что неясно, какого именно рода будут эти ограничения. В то же время очевидно, что США давать спуска Huawei не намерены. По крайней мере, сейчас. Иными словами, не ждите возвращения сервисов и приложений Google на смартфоны Huawei в ближайшее время.

Источник: Bloomberg