Власти США в третий раз отложили санкции против Huawei (и снова на 90 дней)





В мае этого года Министерство торговли США добавило Huawei в список Entity List, что было вызвано подозрениями в электронном шпионаже. Это предусматривало ограничение на торговлю между Huawei и американскими технологическими компаниями.

Но сразу же после этого было принято решение временно отложить введение ограничений в отношении Huawei. Сначала речь шла о трёхмесячной отсрочке, а затем было решено предоставить ещё 90 дней уже повторной отсрочки. И сегодня, 19 ноября, заканчивается и этот дополнительный срок. Но Министерство торговли очередной раз отложило введение ограничений в отношении Huawei на следующие 90 дней. Теперь урегулировать все необходимые формальности и найти альтернативы оборудованию китайской компании планируется до 16 февраля 2020 года. Напомним, недавно сообщалось, в США в скором времени намерены приступить к выдаче лицензий американским компаниям, которые хотят торговать с Huawei.

«Продление Временной генеральной лицензии не окажет существенного влияния на бизнес Huawei в любом случае», — заявил представитель компании. «Это решение не меняет того факта, что с Huawei продолжают поступать несправедливо».

Новая отсрочка совпала по времени с продолжающимися торговыми переговорами между США и Китаем. Несмотря на то, что законодатели выражают озабоченность по поводу национальной безопасности, президент США Дональд Трамп предположил, что судьба Huawei может быть частью торговой сделки с Китаем.

Источник: The Verge