США и Китай заключили новую торговую сделку, но говорить, что конфликт исчерпан, пока рано





22 марта 2018 года Белый дом объявил о завершении семимесячного расследования особенностей китайской торговли, обвинив КНР в регулярной краже интеллектуальной собственности и валютных манипуляциях для удешевления собственных товаров. Чтобы «исправить» баланс Китая в торговле с США Трамп решил повысить импортные пошлины на китайские товары общей стоимостью 50–60 млрд долларов, а также пошлины на сталь до 25% и алюминий до 10%, положив начало новой торговой войне c Китаем, которая продолжается по сей день. В итоге это противостояние, что логично, обернулось огромными экономическими потерями, в том числе и для технологических компании, больше всего, как известно, досталось Huawei, которая поневоле оказалась втянутой в конфликт. 15 января США и Китай подписали торговое соглашение о первой фазе урегулирования споров. Стоит сразу оговорить, что это вовсе не мировая, а только первый шаг к урегулированию 18-месячного спора, который существенно замедлил рост мировой экономики со всеми вытекающими негативными последствиями.

На специальной церемонии, которая состоялась в Белом доме, договоренности своими подписями скрепили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ.

Всего в соглашении есть восемь пунктов, затрагивающие вопросы защиты и обеспечение прав работающих в Китае американских компаний, стремительный рост продаж товаров и услуг США в Китае и прочие моменты. Говоря более конкретно, соглашение подразумевает увеличение объемов импортируемой из США в Китай продукции на $200 млрд в течение двух лет, а также сокращение некоторых американских пошлин на товары из Китая. А именно отменяется повышение тарифов на сотовые телефоны, игрушки и ноутбуки китайского производства и вдвое сокращается тарифная ставка (до 7,5%) на импортируемые из Китая товары на общую сумму $120 млрд. В список вошли плоские телевизоры, беспроводные наушники и обувь. В то же время 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая промышленные товары и комплектующие для производителей США на общую сумму $250 млрд остаются в силе, как и ответные китайские тарифы для товаров из США на сумму более $100 млрд.

При подписании Трамп заявил, что «это торговое соглашение будет самым крупным в истории» и планирует посетить Китай «в не слишком отдаленном будущем».

В целом эксперты восприняли новость сдержанно, но соглашения вполне можно считать важным шагом на пути к урегулированию конфликта, учитывая, что переговоры велись с 2018 года, а летом 2019 года были остановлены по инициативе Трампа.

Обсуждение второй фазы торгового соглашения с целью дальнейшее снижение пошлин должно начаться сразу после подписания первого документа. Ранее неоднократно говорилось, что Huawei должна стать важной частью этого соглашения, но пока никаких подробностей на этот счет нет.

Источник: Reuters и The Guardian