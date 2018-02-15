Стали известны характеристики и цены разных версий планшета Huawei MediaPad M5

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В скором времени ожидается презентация новых планшетов Huawei Matebook и MediaPad M5. Скорее всего, они будут представлены во время проведения вставки Mobile World Congress 2018. Но ещё до начала выставки в сеть просочились сведения о технических характеристиках и ценах некоторых из этих устройств.

Судя по имеющейся информации, планшет Huawei MediaPad M5 будет представлен в трёх модификациях, отличающихся диагональю дисплея и некоторыми другими характеристиками: MediaPad M5 8, MediaPad M5 10 и MediaPad M5 10 Pro. Базовая наиболее компактная версия MediaPad M5 8 фигурирует под кодовым названием Schubert и имеет модельный номер SHT-XXX. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 32 ГБ. Цена модификации только с модулем Wi-Fi заявлена на уровне €329, а стоимость версии с модулем LTE составит уже €380.

Модель Huawei MediaPad M5 10 получила кодовое название Cameron и модельный номер CMR-XXX. Устройство также оснащено оперативной памятью объёмом 4 ГБ и встроенной флэш-памятью 32 ГБ. Модификация с модулем Wi-Fi оценивается в €379, а версия с модулем LTE – в €420.

Топовая модель Huawei MediaPad M5 10 Pro известна под кодовым названием Cameron Pro. От базовой версии MediaPad M5 10 она отличается наличием увеличенного до 64 ГБ хранилища и поддержкой цифрового пера M-Pen. В этом случае предлагается только одна модификация, в которой уже изначально доступен модуль LTE. Цена Huawei MediaPad M5 10 Pro составляет €520.

Предыдущие утечки также свидетельствовали, что планшет MediaPad M5 8 содержит 8,4-дюймовый дисплей с разрешением и процессор Kirin 960. В качестве операционной системы, якобы, используется 8.0 на базе Android 8.0 Oreo. Также сообщалось о наличии батареи ёмкостью 4980 мАч, порта USB-C и модема Cat. 4 LTE. А вот 3,5-миллиметрового звукового разъёма, судя по всему, в устройстве нет.

Источник: gizmochina