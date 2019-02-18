Стали известны цены на различные версии смартфона Xiaomi Mi 9, специальное издание Mi 9 Explorer Edition оценили в $885!

В последние несколько дней интернет буквально наводнили новости и утечки о грядущих новых флагманских смартфонах Xiaomi Mi 9, которые нам покажут уже послезавтра, 20 февраля. Очевидно, что огромное количество тизеров и анонсов, связанных с Xiaomi Mi 9, которое мы наблюдаем эти дни, объясняется как раз тем фактом, что в этом году Xiaomi решила представить свой флагман в один день с Samsung Galaxy S10. К настоящему моменту мы слышали уже многое о Xiaomi Mi 9, но данных о ценах, если говорить о более или менее достоверной информации, пока еще не было. Теперь они у нас есть.

В соцсети Weibo опубликовали изображение, якобы взятое из материалов официальной презентации Xiaomi Mi 9. На картинке перечислены цены четырех вариантов обычного Xiaomi Mi 9, включая версии Transparent Edition с «прозрачным» участком задней панели. Одновременно в сети также появились данные о цене специального издания Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, выделяющегося четырьмя модулями в основной камере (у обычного основная камера будет тройной) и некими прочими особенностями (большие объемы памяти). Ниже в таблице приводим цены для разных версий Xiaomi Mi 9 в китайской национальной валюте, а также эквивалентные значения в американских долларах и евро ниже:

Версия Xiaomi Mi 9 CNY USD EUR 6/64 ГБ ¥3,300 $490 €430 8/128 ГБ ¥3,500 $520 €455 8/256 ГБ ¥3,700 $545 €480 8/256 ГБ Transparent edition ¥5,000 $740 €520 8 ГБ Explorer edition ¥6,000 $885 €785

Как видим, предварительные данные о том, что стартовая цена Xiaomi Mi 9 составит около $500 подтвердились. Напомним, в прошлом году стартовая цена обычного Xiaomi Mi 8 составляла ¥2 699 (~$420), специальное издание Explorer Edition стоило от ¥3 699 ($577), а доступная модель SE от ¥1 799 ($281).

Источник: GSM Arena