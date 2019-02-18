Xiaomi показала готовящийся к анонсу смартфон Xiaomi Mi 9 в версии Transparent Edition с «прозрачным» участком задней панели

Сегодня утром пресс-секретарь Xiaomi Донован Сунг опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter изображение одной из моделей смартфонов флагманской линейки Mi 9, которая будет представлена уже послезавтра (20 февраля) в один день с Samsung Galaxy S10. Сопроводительное текстовое сообщение прямо указывает, что на изображении запечатлена версия обычного Xiaomi Mi 9, выделяющаяся прозрачной верхней частью задней крышки. Этот дизайнерский трюк с прозрачной крышкой нам уже хорошо знаком по прошлогодней модели Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Таким образом, выходит, что в грядущей линейке Xiaomi Mi 9 будет две модели с прозрачной задней крышкой — непосредственно Xiaomi Mi 9 Explorer Edition и некая версия обычного Xiaomi Mi 9 Transparent Edition (предположительное название).

В выходе Xiaomi Mi 9 Explorer Edition не может быть никаких сомнений, учитывая, что на прошлой неделе факт его существования подтвердил сам сооснователь Xiaomi Вэн Чуань, назвав его самым мощным смартфоном из всех серийных смартфонов на рынке. Он также подтвердил наличие четырех модулей в блоке основной камеры Xiaomi Mi 9 Explorer Edition. Как видим, у Xiaomi Mi 9 Transparent Edition основная камера будет тройной. Вполне вероятно, что в итоге Xiaomi Mi 9 Transparent Edition попросту окажется одним из вариантов цветового оформления обычного Xiaomi Mi 9, а не еще одной моделью. По крайней мере, сейчас это кажется наиболее правдоподобным вариантом с точки зрения формальной логики.

Что же касается Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, его другими отличительными особенностями, кроме камеры прозрачной задней панели, по аналогии с прошлогодним Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, должен стать подэкранный сканер отпечатков пальцев нового поколения с большей эффективной площадью. Как раз таким недавно хвасталась Xiaomi. Кроме того, Xiaomi Mi 9 Explorer Edition приписывают увеличенные объемы памяти — ОЗУ должно быть 10 ГБ, а возможно даже 12 ГБ.

Кроме обычного Xiaomi Mi 9 и премиального Mi 9 Explorer Edition в серии Xiaomi Mi 9 ожидается доступная модель Xiaomi Mi 9 Lite, которой приписывают SoC Snapdragon 710 при цене в $235.

Дополнено: Уже есть живые фото Xiaomi Mi 9 в версии Transparent Edition, позволяющие лучше оценить дизайн новинки.

Источник: Донован Сунг Twitter