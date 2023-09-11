Starfield на украинском — уже переведено 11% игры (это примерно 50% всей Hogwarts Legacy)

К большому сожалению, игра Starfield – первая новая франшиза Bethesd за более чем 25 лет – не имеет официальной украинизации. Игрокам приходится играть в оригинальную английскую версию, однако не все могут похвастаться хорошим знанием иностранного языка.

Исправить эту ситуацию поможет неофициальная украинизация Starfield. Работы над этим проектом активно ведут неравнодушные игроки, используя для этого платформу Crowdin.

Игровой влогер OLDboi подвел промежуточные итоги проекта украинизации Starfield. По его словам, в настоящее время переведено уже 11% всех текстов игры. Это равно примерно половине всех текстов, переведенных в игре Hogwarts Legacy. Этот перевод можно использовать совместно как со Steam-версией, так и с версией из Xbox Store (PC Game Pass).