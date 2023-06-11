Starfield, новая Fable, Hellblade II и DLC в Cyberpunk 2077 с украинской локализацией. Все, что показала Microsoft на Xbox Games Showcase

11 июня Microsoft провела крупную презентацию игр Xbox Games Showcase, которая длилась около часа и порадовала немалым количеством интересных анонсов как от внутренних студий, так и партнеров — всего около 30 анонсов. Среди самых интересных новинок — новая Fable, Avowed, Hellblade II, Microsoft Flight Simulator 2024, Star Wars Outlaws и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty с украинской локализацией. Сразу после основного шоу состоялась отдельная часовая презентация горячо ожидаемой Starfield от Bethesda Game Studios, где, как и было обещано, показали очень много геймплея.
Что показали
Анонс новой Fable
Кинематографический трейлер предстоящей RPG от Playground Games. Пока что нет даже приблизительных сроков релиза.
Анонс South of Midnight от авторов We Happy Few
Новая игра Compulsion Games – выйдет на Xbox Series X|S, ПК и сразу появится в Game Pass.
Анонс Star Wars Outlaws
Новая игра от Ubisoft и Massive Entartainment во вселенной «Звездных войн» выйдет в 2024 году. Геймплей и детали – на Ubisoft Forward 12 июня.
Анонс 33 Immortals
Экшен-«рогалик» от студии Thunder Lotus (Spiritfarer) – выйдет в 2024 году.
Геймплей Payday 3
Шутер Starbreeze выйдет 21 сентября и сразу появится в Game Pass.
https://www.youtube.com/watch?v=UIZGW3mty8I&t=7s
Persona 3 Reload
Римейк Persona 3 от Atlus выйдет в начале 2024 года.
https://www.youtube.com/watch?v=QIIPXA2A6cM
Геймплей Avowed
Новая масштабная RPG от Obsidian (Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity) выйдет в 2024 году.
Анонс Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island
Обновление пиратского онлайн-экшена Rare, который получит кроссовер с приключенческой франшизой Monkey Island и расскажет о приключениях Гайбраша Трипвуда, выйдет 20 июля.
Анонс Microsoft Flight Simulator 2024
Новая часть популярного авиасимулятора, где появится возможность пилотировать вертолеты, доставлять грузы и осуществлять спасательные миссии, выйдет в 2024 году. Разработчики называют ее «новым поколением».
DLC к Microsoft Flight Simulator – орнитоптер из «Дюны»!
Дополнение к Microsoft Flight Simulator, которое принесет в игру фантастические аппараты из вселенной Дюны, выйдет 3 ноября.
Новый трейлер Senua’s Saga: Hellblade II
Продолжение Hellblade: Senua’s Sacrifice о приключениях воительницы Сенуа выйдет в 2024 году.
Анонс Like a Dragon: Infinite Wealth
Новая часть в популярной серии приключенческих боевиков Like a Dragon (ранее – Yakuza) появится в начале 2024 года.
Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
Новая игра Capcom, вдохновленная японской мифологией. Пока без даты релиза – сразу появится в Game Pass.
Промо Fallout 76: Atlantic City
Будущее большое обновление онлайн игры Bethesda.
Обещают более 500 автомобилей. Выйдет 10 октября 2023 на ПК и Xbox Series X|S.
The Elder Scrolls Online — Journey to Necrom
Следующее большое DLC для онлайн игры ZeniMax выйдет на консолях 20 июня.
Сюжетный трейлер + геймплей Starfield
Дата релиза горячо ожидаемой космической экшен-RPG не изменилась – новая масштабная игра от создателей The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4 выходит 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S. На презентации показали сюжетный трейлер и очень много геймплей с разными особенностями игры.
https://www.youtube.com/watch?v=djCmlTXkiSI
Лимитированные версии наушников и геймпада Xbox в стилистике Starfield
Overwatch 2: Invasion
Обновление онлайн-шутера Blizzard выйдет 10 августа – новые карты, миссии и режимы.
https://www.youtube.com/watch?v=7O0kGnc4wEQ
Анонс Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Дополнение Cyberpunk 2077, которое лично представил Киану Ривз, выходит уже 26 сентября и получит украинскую локализацию (субтитры). Уже есть страница в Steam.
С выходом Иллюзии свободы украинские субтитры появятся и в основной игре Cyberpunk 2077. Подробности — в отдельной заметке.
https://www.youtube.com/watch?v=reABCMNGM3w
Анонс Persona 5 Tactics
Тактический спиноф Persona 5 выходит уже 17 ноября.
https://www.youtube.com/watch?v=6iPrNxNdmhk
Дебютный трейлер Still Wakes the Deep
Сюжетный хоррор от создателей Amnesia: A Machine for Pigs и Dear Esther выйдет в начале 2024 года.
Анонс Dungeons of Hinterberg
Приключенческая RPG от Microbird и Сurve Digital выйдет в 2024 году.
https://www.youtube.com/watch?v=W7-3NsH82HA
Дебютный трейлер Towerborne
Кооперативная игра от авторов рейтинговой трилогии The Banner Saga выйдет в 2024 году.
Cities: Skylines II выйдет 24 октября
Продолжение градостроительного симулятора Paradox получило дату релиза – оно выйдет 24 октября.
Анонс Metaphor: ReFantazio
Японская ролика от Atlus (авторы последних игр серии Persona) выйдет в 2024 году.
https://www.youtube.com/watch?v=btHGCpUPjPk
Анонс Clockwork Revolution от авторов Wasteland
Новая стимпанк-RPG от inXile в эстетике BioShock – выйдет на ПК и Xbox Series X|S.
https://www.youtube.com/watch?v=DDFuhaYxeMU
Анонс Jusant
Атмосферная головоломка от Dontnod – получится осенью.
Xbox Series S на 1 TB
Новая версия младшей консоли Series S с накопителем на 1 ТВ в черном цвете выйдет в сентябре по цене $349.
https://www.youtube.com/watch?v=dinozRSn7Hg
Видео трансляции Xbox Games Showcase + Starfield Direct
https://www.youtube.com/watch?v=qGtYn7DCIYo