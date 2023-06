Starfield, новая Fable, Hellblade II и DLC в Cyberpunk 2077 с украинской локализацией. Все, что показала Microsoft на Xbox Games Showcase

Курс Executive Leadership англійською З тобою працюватиме Academic director & Program adviser у Google Девід Слокум Хочу на курс

11 июня Microsoft провела крупную презентацию игр Xbox Games Showcase, которая длилась около часа и порадовала немалым количеством интересных анонсов как от внутренних студий, так и партнеров — всего около 30 анонсов. Среди самых интересных новинок — новая Fable, Avowed, Hellblade II, Microsoft Flight Simulator 2024, Star Wars Outlaws и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty с украинской локализацией. Сразу после основного шоу состоялась отдельная часовая презентация горячо ожидаемой Starfield от Bethesda Game Studios, где, как и было обещано, показали очень много геймплея.

Что показали

Анонс новой Fable

Кинематографический трейлер предстоящей RPG от Playground Games. Пока что нет даже приблизительных сроков релиза.

Анонс South of Midnight от авторов We Happy Few

Новая игра Compulsion Games – выйдет на Xbox Series X|S, ПК и сразу появится в Game Pass.

Курс Управління командою в бізнесі Більше ніякого мікроменеджменту Хочу на курс

Анонс Star Wars Outlaws

Новая игра от Ubisoft и Massive Entartainment во вселенной «Звездных войн» выйдет в 2024 году. Геймплей и детали – на Ubisoft Forward 12 июня.

Анонс 33 Immortals

Экшен-«рогалик» от студии Thunder Lotus (Spiritfarer) – выйдет в 2024 году.

Геймплей Payday 3

Шутер Starbreeze выйдет 21 сентября и сразу появится в Game Pass.

https://www.youtube.com/watch?v=UIZGW3mty8I&t=7s

Persona 3 Reload

Римейк Persona 3 от Atlus выйдет в начале 2024 года.

https://www.youtube.com/watch?v=QIIPXA2A6cM

Геймплей Avowed

Новая масштабная RPG от Obsidian (Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity) выйдет в 2024 году.

Курс QA MANUAL Курс для тих, хто бажає стати професійним тестувальником. Тестуй, ломай та заробляй на цьому гроші! Дізнатися про програму

Анонс Sea of ​​Thieves: The Legend of Monkey Island

Обновление пиратского онлайн-экшена Rare, который получит кроссовер с приключенческой франшизой Monkey Island и расскажет о приключениях Гайбраша Трипвуда, выйдет 20 июля.

Анонс Microsoft Flight Simulator 2024

Новая часть популярного авиасимулятора, где появится возможность пилотировать вертолеты, доставлять грузы и осуществлять спасательные миссии, выйдет в 2024 году. Разработчики называют ее «новым поколением».

DLC к Microsoft Flight Simulator – орнитоптер из «Дюны»!

Дополнение к Microsoft Flight Simulator, которое принесет в игру фантастические аппараты из вселенной Дюны, выйдет 3 ноября. Курс DATA ANALYST. Ставайте дата аналітоком з нуля, всього за 4 місяці! Більше про курс

Новый трейлер Senua’s Saga: Hellblade II

Продолжение Hellblade: Senua’s Sacrifice о приключениях воительницы Сенуа выйдет в 2024 году.

Анонс Like a Dragon: Infinite Wealth

Новая часть в популярной серии приключенческих боевиков Like a Dragon (ранее – Yakuza) появится в начале 2024 года.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Новая игра Capcom, вдохновленная японской мифологией. Пока без даты релиза – сразу появится в Game Pass.

Промо Fallout 76: Atlantic City

Будущее большое обновление онлайн игры Bethesda.

Трейлер Forza Motorsport

Обещают более 500 автомобилей. Выйдет 10 октября 2023 на ПК и Xbox Series X|S.

The Elder Scrolls Online — Journey to Necrom

Следующее большое DLC для онлайн игры ZeniMax выйдет на консолях 20 июня.

Сюжетный трейлер + геймплей Starfield

Дата релиза горячо ожидаемой космической экшен-RPG не изменилась – новая масштабная игра от создателей The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4 выходит 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S. На презентации показали сюжетный трейлер и очень много геймплей с разными особенностями игры.

https://www.youtube.com/watch?v=djCmlTXkiSI

Лимитированные версии наушников и геймпада Xbox в стилистике Starfield

Overwatch 2: Invasion

Обновление онлайн-шутера Blizzard выйдет 10 августа – новые карты, миссии и режимы.

https://www.youtube.com/watch?v=7O0kGnc4wEQ

Анонс Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Дополнение Cyberpunk 2077, которое лично представил Киану Ривз, выходит уже 26 сентября и получит украинскую локализацию (субтитры). Уже есть страница в Steam.

С выходом Иллюзии свободы украинские субтитры появятся и в основной игре Cyberpunk 2077. Подробности — в отдельной заметке.

https://www.youtube.com/watch?v=reABCMNGM3w

Анонс Persona 5 Tactics

Тактический спиноф Persona 5 выходит уже 17 ноября.

https://www.youtube.com/watch?v=6iPrNxNdmhk

Дебютный трейлер Still Wakes the Deep

Сюжетный хоррор от создателей Amnesia: A Machine for Pigs и Dear Esther выйдет в начале 2024 года.

Анонс Dungeons of Hinterberg

Приключенческая RPG от Microbird и Сurve Digital выйдет в 2024 году.

https://www.youtube.com/watch?v=W7-3NsH82HA

Дебютный трейлер Towerborne

Кооперативная игра от авторов рейтинговой трилогии The Banner Saga выйдет в 2024 году.

Cities: Skylines II выйдет 24 октября

Продолжение градостроительного симулятора Paradox получило дату релиза – оно выйдет 24 октября.

Анонс Metaphor: ReFantazio

Японская ролика от Atlus (авторы последних игр серии Persona) выйдет в 2024 году.

https://www.youtube.com/watch?v=btHGCpUPjPk

Анонс Clockwork Revolution от авторов Wasteland

Новая стимпанк-RPG от inXile в эстетике BioShock – выйдет на ПК и Xbox Series X|S.

https://www.youtube.com/watch?v=DDFuhaYxeMU

Анонс Jusant

Атмосферная головоломка от Dontnod – получится осенью.

Xbox Series S на 1 TB

Новая версия младшей консоли Series S с накопителем на 1 ТВ в черном цвете выйдет в сентябре по цене $349.

https://www.youtube.com/watch?v=dinozRSn7Hg

Видео трансляции Xbox Games Showcase + Starfield Direct

https://www.youtube.com/watch?v=qGtYn7DCIYo