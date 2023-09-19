Новости Софт 19.09.2023 в 17:09

Стартап Catch+Release научил ИИ искать авторский контент с помощью запросов на естественном языке

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Юрій Орос

Автор новин

Catch+Release, стартап, что позволяет брендам лицензировать авторский контент, запустил поисковую на основе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям искать созданный пользователем контент по запросам на естественном языке.

Стартап Catch+Release научил ИИ искать авторский контент с помощью запросов на естественном языке

Стартап помогает компаниям лицензировать авторский контент для своих маркетинговых кампаний. Новая поисковая система позволяет им искать подходящий контент без необходимости перехода с одной платформы на другую (Instagram, YouTube, TikTok), передает Tech Crunch.

В стартапе отмечают, что маркетологи обычно не могут искать в Instagram такие запросы, как «дети на дне рождения». Им приходится полагаться на ключевые слова и надеяться, что авторы правильно обозначили изображение или видео. Стартап использует распознавание изображений, чтобы идентифицировать сцены и объекты в этих медиа-активах.

Однако одним из самых больших ограничений поисковой системы пока является то, что она не может искать ваш авторский контент просто в интернете. Catch+Release обычно просит авторов лицензировать свои работы и просит их импортировать свои ресурсы и привязать свои социальные аккаунты к платформе. После того как в начале года компания выпустила онбординг для авторов, у нее есть 600 авторов на платформе с более чем 300 000 проиндексированных объектов.

На сегодня Catch+Release привлекла $31,3 млн финансирования. Среди инвесторов компании — Accel, Cervin и Stagwell, HarbourVest Partners, венчурная фирма Кевина Дюранта 35V и генеральный директор Gainsight Ник Мета.

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