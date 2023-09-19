Стартап Catch+Release научил ИИ искать авторский контент с помощью запросов на естественном языке

Catch+Release, стартап, что позволяет брендам лицензировать авторский контент, запустил поисковую на основе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям искать созданный пользователем контент по запросам на естественном языке.

Стартап помогает компаниям лицензировать авторский контент для своих маркетинговых кампаний. Новая поисковая система позволяет им искать подходящий контент без необходимости перехода с одной платформы на другую (Instagram, YouTube, TikTok), передает Tech Crunch.

В стартапе отмечают, что маркетологи обычно не могут искать в Instagram такие запросы, как «дети на дне рождения». Им приходится полагаться на ключевые слова и надеяться, что авторы правильно обозначили изображение или видео. Стартап использует распознавание изображений, чтобы идентифицировать сцены и объекты в этих медиа-активах.

Однако одним из самых больших ограничений поисковой системы пока является то, что она не может искать ваш авторский контент просто в интернете. Catch+Release обычно просит авторов лицензировать свои работы и просит их импортировать свои ресурсы и привязать свои социальные аккаунты к платформе. После того как в начале года компания выпустила онбординг для авторов, у нее есть 600 авторов на платформе с более чем 300 000 проиндексированных объектов.

На сегодня Catch+Release привлекла $31,3 млн финансирования. Среди инвесторов компании — Accel, Cervin и Stagwell, HarbourVest Partners, венчурная фирма Кевина Дюранта 35V и генеральный директор Gainsight Ник Мета.