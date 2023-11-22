Новости Игры 22.11.2023 в 08:53 comment views icon

В Steam началась ежегодная осенняя распродажа — с временно бесплатной Diablo IV и отбором номинантов Steam Awards

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

21 ноября в онлайн-магазине Steam началась традиционная большая осенняя распродажа игр — акция продлится ровно неделю, и в это время Blizzard сделала Diablo IV временно бесплатной. Правда, максимальный уровень персонажа в бесплатных версиях Diablo IV ограничен — не выше 20.

Премия The Steam Awards 2023

Традиционно одновременно со стартом осенней распродажи открылось голосование за номинантов на премию The Steam Awards 2023, и каждый может номинировать любимые игры в 11 разных категориях – в этом году добавили обновленную номинацию для портативок под названием «Лучшая игра на Steam Deck». Номинировать игры можно прямо со специальной страницы номинаций в Steam или из опубликованного сообщения разработчиков любимых игр. За активность можно получить 100 очков опыта Steam – необходимо номинировать игру в каждой категории, сыграть в одну из номинированных игр и написать или обновить обзор игры.

Категории The Steam Awards 2023

  • «Игра года»
  • «Игра года в виртуальной реальности»
  • «Любимое дитя»
  • «Лучшая игра на Steam Deck»
  • «Друг познаётся в игре»
  • «Самый инновационный геймплей»
  • «Лучшая игра с выдающимся сюжетом»
  • «Лучшая игра, которая вам не даётся»
  • «Выдающийся визуальный стиль»
  • «Лучший саундтрек»
  • «Устройтесь поудобнее»

Пять номинантов в каждой категории станут известны к началу зимней распродажи Steam (который будет проходить с 20:00 21 декабря до 20:00 4 января по Киеву). Проголосовать за претендентов можно будет при распродаже до 20:00 2 января по Киеву — тогда же объявят победителей.

Осенняя распродажа Steam

Со скидками до 90% на  специальной странице распродажи можно найти немало хороших игр, включая новые AAA-тайтлы как Starfield со скидкой 20% (1 359₴) или Lords of the Fallen по скидке 34% (989₴). Среди других интересных предложений – комплект Cyberpunk 2077 + DLC «Иллюзия свободы» со скидкой 39% (1010₴) и Half-Life: Alyx со скидкой 66% (382₴).

Акция продлится до 28 ноября в 20:00 по киевскому времени, поэтому стоит поторопиться, чтобы успеть внимательно просмотреть свои списки желаний и пополнить свою библиотеку самыми заветными тайтлами. Похоже на полезный инструмент отслеживания скидок SteamDB.

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