Steam Deck в Украине теперь продается официально — 26 999₴ за базовую модель с 64 ГБ памяти

В Украине стартовали официальные продажи гибридной игровой системы, разработанной Valve Corporation.

Курс Fullstack Web Development. Ми не візьмемо з тебе грошей, поки ти не знайдеш роботу 😉 . Запишіть мене на курси

Страница товара на днях появилась в онлайн-магазине Rozetka – где Steam Deck можно приобрести с гарантией на 12 месяцев (как продавец указана сама Rozetka). Цены следующие:

Steam Deck 64 ГБ – 26 999₴;

Steam Deck 256 ГБ – 33 999₴;

Steam Deck 512 ГБ – 39 499₴.

Steam Deck, которая была анонсирована в июле 2021 года и выпущена 25 февраля 2022, это гибридная игровая консоль, которая может работать в портативном режиме или как стационарный игровой компьютер, а также поддерживает игры с сервиса Steam для ПК.

Однако в условиях войны, украинцы находят для консоли и более эффективное применение – например используют как пульт дистанционного управления для огневого комплекса «Сабля». Консоль недавно была замечена на фото, опубликованных ТРО Медиа, где с ее помощью военные наблюдали за изображением камеры, расположенной на платформе.

В то же время на «серые» Steam Deck предложения начинаются дешевле ₴19 тыс.