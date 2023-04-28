Новости Игры 28.04.2023 в 11:45

Steam Deck в Украине теперь продается официально — 26 999₴ за базовую модель с 64 ГБ памяти

Катерина Даньшина

Автор новостей

В Украине стартовали официальные продажи гибридной игровой системы, разработанной Valve Corporation.

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Страница товара на днях появилась в онлайн-магазине Rozetka – где Steam Deck можно приобрести с гарантией на 12 месяцев (как продавец указана сама Rozetka). Цены следующие:

  • Steam Deck 64 ГБ – 26 999₴;
  • Steam Deck 256 ГБ – 33 999₴;
  • Steam Deck 512 ГБ – 39 499₴.
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Steam Deck, которая была анонсирована в июле 2021 года и выпущена 25 февраля 2022, это гибридная игровая консоль, которая может работать в портативном режиме или как стационарный игровой компьютер, а также поддерживает игры с сервиса Steam для ПК.

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Однако в условиях войны, украинцы находят для консоли и более эффективное применение – например используют как пульт дистанционного управления для огневого комплекса «Сабля». Консоль недавно была замечена на фото, опубликованных ТРО Медиа, где с ее помощью военные наблюдали за изображением камеры, расположенной на платформе.

В то же время на «серые» Steam Deck предложения начинаются дешевле ₴19 тыс.


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