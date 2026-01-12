Steam Machine будет дорогой: ритейлеры "засветили" цену: ритейлеры "засветили" цену

Новости Устройства 12.01.2026 comment views icon

Steam Machine будет дорогой: ритейлеры "засветили" цену

Андрій Русанов

Стоимость и доступность «не-консоли» Steam Machine от Valve до сих пор интригуют, но некоторые магазины уже теряют терпение. Сразу два из них показали цену устройства, и геймеры вряд ли обрадуются.

Чешский ритейлер Smarty обозначил цену Steam Machine как приблизительно $950 за вариант на 512 ГБ и $1070 за устройство с 1 ТБ. К подобным предварительным вариантам следует относиться с осторожностью, но по крайней мере магазин демонстрирует, на что он рассчитывает. О ценах рассказал на Reddit пользователь chusskaptaan, который нашел страницу игрового ПК в магазине Smarty и указание на цены в коде (в злотых, в доллары перевел автор поста).

Указание на цену в коде чешского интернет-магазина / chusskaptaan, Reddit

Тем временем пользователь X Hajedan обнаружил Steam Machine в Alza, другого крупного чешского ритейлера. Его цены близки к тем, которые указывает Smarty, что свидетельствует об их реалистичности — оценки и ожидания обоих магазине совпадают. Конечно, цены только приблизительные и включают особенности местного ценообразования, но это первая конкретная информация. Ранее Valve заявляла, что стоимость ее игрового ПК будет соответствовать аналогам с похожими характеристиками.

Steam Machine в другом магазине / Hajedan, X

По мнению Tom’s Hardware, с учетом особенностей ценообразования, стоимость «паровой машины» в США может составлять около $826 и $930. Издание приводит для сравнения Steam Deck OLED 512 ГБ, которая стоит в чешском магазине $633 без НДС, тогда как Valve предлагает такую же конфигурацию за $549. То есть Smarty применяет примерно 15% наценку. Если же попробовать представить цену в Украине, то она почти наверняка будет выше европейской.

Учитывая то что Steam Machine разработана с прицелом на консольных игроков (хотя и является полноценным ПК, по заявлению производителя), Tom’s Hardware сравнивает ее возможную стоимость с PS5 и Xbox. Поэтому Steam Machine может быть на 50% дороже PlayStation 5 (модель с оптическим приводом) и до 27% дороже Xbox Series X (модель на 1 ТБ с оптическим приводом).

Можно только предполагать, учитывают ли предварительные цены чешских магазинов недостаток памяти и подорожание. Опыт показывает, что цена устройства может измениться на следующий день после подтверждения заказ, не говоря уже о месяцах. Поэтому не исключена еще более дорогая Steam Machine в день запуска.

