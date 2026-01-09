"Доплатить или отменить": магазин потребовал больше денег за DDR5, стоимость которой подтвердил днем ранее

Новости IT-бизнес 09.01.2026 comment views icon

Некоторые магазины меняют цены оперативной памяти DDR5 прямо во время выполнения заказа, до того подтверждая стоимость. Уже даже не ссылаются на ошибки или наличие товара.

Клиент магазина PC-Canada рассказал в Reddit, что уже оформленный заказ оперативной памяти превратился в электронное письмо с запросом доплаты или отмены. Розничный продавец запросил четкое одобрение более высокой цены перед отправкой.

Заказ на комплект памяти Kingston Fury Renegade 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-6400 CL32 (номер детали KF564C32RSK2-32) был размещен 31 декабря 2025 года. Клиент говорит, что на сайте при оформлении заказа было указано наличие на складе. За день до электронного письма об изменении цены заказчику позвонили из PC-Canada по поводу комплектации оперативной памяти с блоком питания из того же заказа. Клиент согласился, и представитель сказал, что заказ будет выполнен, без всякого упоминания об изменении цены.

На следующий день в электронном письме от службы поддержки клиентов отмечалось, что дефицит компонентов и «волатильность рынка», связанные с бумом искусственного интеллекта, означают, что производители не обязуются соблюдать сроки или цены. Магазин заявил, что цена на оперативную память выросла, и для выполнения заказа необходимо ее скорректировать. В сообщении попросили утвердить цену или отменить заказ.

Покупатель рассказывает, что PC-Canada прислала скриншот баннера на сайте, в котором утверждалось, что цены могут измениться до поставки. Он не видел баннера во время оформления заказа, и обсуждение быстро переросло в дискуссию о том, что считается принятой продажей онлайн, и какие средства защиты существуют в разных провинциях.

В первоначальном заказе цена за единицу оперативной памяти указана в размере 446,99 долларов (вероятно, канадских), конечная сумма — 519,88 долларов, с учетом доставки и налогов. В электронном письме PC-Canada указана новая цена оперативной памяти в размере 507,99 долларов — на 61 больше (примерно на 13,6%).

Это уже не первый подобный случай на фоне продолжающегося и обостряющегося дефицита памяти. Ранее ITC.ua писал о ситуации, когда покупателя заставляли доплатить за видеокарту уже после доставки. Это произошло во время дефицита, который возник на старте нового поколения видеокарт NVIDIA и AMD.

Источник: VideoCardz

