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Steam снизит частоту обновления игр, чтобы уменьшить нагрузку на пропускную способность сети

Steam снизит частоту обновления игр, чтобы уменьшить нагрузку на пропускную способность сети

Steam снизит частоту обновления игр, чтобы уменьшить нагрузку на пропускную способность сети


Компания Valve решила снизить частоту автоматических обновлений игр в библиотеках пользователей сервиса Steam. Это позволит снизить нагрузку на пропускную способность глобальной сети в нынешних условиях пандемии COVID-19.

Начиная с этой недели, Steam будет автоматически обновлять только те игры в библиотеке пользователя, в которые он играл на протяжении последних 3 дней. В противном случае сервис будет распространять обновления в течение нескольких дней. Как отмечают в компании Valve, Steam уже планировал обновления игр на «следующий непиковый локальный период времени». Также отмечается, что пользователи могут вручную инициировать обновление игры в случае необходимости. Valve уже позволяет пользователям планировать окна автоматического обновления и даже самостоятельно регулировать подключение к Steam, если есть необходимость дополнительно оптимизировать используемую сервисом пропускную способность сети.

Этим решением Valve присоединилась к Sony и Microsoft. Крупные игровые сервисы вносят изменения в процесс загрузки видеоигр, чтобы помочь уменьшить интернет-трафик, в то время как многие люди вынуждены оставаться дома в условиях карантина. Sony заявила, что 24 марта замедлит загрузку игр для PlayStation в Европе, а 27 марта компания распространила эту политику на США. 28 марта Microsoft также заявила, что она вместе с издателями работает над оптимизацией процесса обновления игр таким образом, чтобы они распространялись в непиковые часы. Сервисы по распространению потокового видео, включая Amazon, Apple, Disney, Netflix, YouTube, также снизили качество видео в попытке снизить сетевой трафик.

Источник: The Verge

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