Steam снизит частоту обновления игр, чтобы уменьшить нагрузку на пропускную способность сети





Компания Valve решила снизить частоту автоматических обновлений игр в библиотеках пользователей сервиса Steam. Это позволит снизить нагрузку на пропускную способность глобальной сети в нынешних условиях пандемии COVID-19.

Начиная с этой недели, Steam будет автоматически обновлять только те игры в библиотеке пользователя, в которые он играл на протяжении последних 3 дней. В противном случае сервис будет распространять обновления в течение нескольких дней. Как отмечают в компании Valve, Steam уже планировал обновления игр на «следующий непиковый локальный период времени». Также отмечается, что пользователи могут вручную инициировать обновление игры в случае необходимости. Valve уже позволяет пользователям планировать окна автоматического обновления и даже самостоятельно регулировать подключение к Steam, если есть необходимость дополнительно оптимизировать используемую сервисом пропускную способность сети.

Этим решением Valve присоединилась к Sony и Microsoft. Крупные игровые сервисы вносят изменения в процесс загрузки видеоигр, чтобы помочь уменьшить интернет-трафик, в то время как многие люди вынуждены оставаться дома в условиях карантина. Sony заявила, что 24 марта замедлит загрузку игр для PlayStation в Европе, а 27 марта компания распространила эту политику на США. 28 марта Microsoft также заявила, что она вместе с издателями работает над оптимизацией процесса обновления игр таким образом, чтобы они распространялись в непиковые часы. Сервисы по распространению потокового видео, включая Amazon, Apple, Disney, Netflix, YouTube, также снизили качество видео в попытке снизить сетевой трафик.

Источник: The Verge