Новости IT-бизнес 29.02.2024 в 08:30 comment views icon

Стриминговое ТВ: слияние Max и Paramount Plus не состоится, акции компаний падают

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Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

Стриминговое ТВ: слияние Max и Paramount Plus не состоится, акции компаний падают

В декабре мы сообщали, что сервисы стримингового телевидения Max и Paramount Plus серьезно обсуждали объединение усилий. Компании рассматривали возможность слияния, которое дало бы им возможность лучше конкурировать с Disney Plus / Hulu и Netflix. Это могло означать объединение сервисов Max и Paramount Plus в один суперстример.

Это интересная перспектива, но, похоже, сейчас этого не произойдет: переговоры были прекращены. Акции Warner Bros. Discovery на прошлой неделе упали на 10% после провала целевых показателей доходов и приближаются к минимуму за 52 недели, тогда как Paramount Global также приближается к минимуму за 51 неделю в ожидании отчета о прибыли.

Но у Paramount все еще есть потенциальные покупатели. Медиамагнат Байрон Аллен уже предложил $14 млрд за компанию, хотя в его истории уже есть случаи торгов без стоговой покупки. Хотя Comcast не заинтересована в прямой покупке компании, она все еще работает с банкирами, чтобы изучить потенциальное коммерческое партнерство с Paramount Global. Это может означать объединение сервиса Peacock от Comcast с Paramount Plus. Другой потенциальный партнер или покупатель, Skydance Media, очевидно, также все еще заинтересован, хотя детали переговоров пока неизвестны.

Paramount — один из самых известных развлекательных брендов в США, который включает голливудские студии, CBS и многие другие известные бренды. Но как устаревший бизнес, который все еще сильно зависит от сетевого телевидения, кабельного телевидения и кинотеатров, он испытывал трудности в эпоху потокового вещания и особенно сильно пострадал от пандемии COVID, неправильных решений и недостаточных инвестиций в 2010-х годах и нуждается в значительных инвестициях. По словам аналитиков, наиболее вероятна сделка между Skydance и Paramount — процесс согласования условий продолжается.

Paramount может объединить телеканал Showtime с потоковым сервисом Paramount+

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Источники: Techradar, CNBC, LA Times

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