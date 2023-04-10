Substack создала аналог Twitter в приложении Notes — Илон Маск обиделся и блокирует поиск, лайки и ретвиты с названием компании

Популярная платформа рассылки новостей Substack запустила аналог Twitter в своем приложении Notes. Илон Маск, продолжая дискредитировать Twitter весьма своеобразной борьбой за «свободу» слова, в ответ заблокировал возможность искать, лайкать или ретвитить любые сообщения, содержащие слово «Substack» – при этом пользователи видят специальное окно предупреждения.

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Многие пользователи Substack, подавляющее большинство из которых являются владельцами малого бизнеса, зависящими от Substack как от поставщика корпоративного программного обеспечения, ответили на это решением покинуть Twitter и использовать Substack Notes (еще одна «победа» Маска в борьбе за аудиторию).

Илон Маск объяснил свое решение тем, что Substack якобы «пытался загрузить огромную часть базы данных Twitter, чтобы создать свой клон Twitter» – что выглядит маловероятным, особенно без доказательств.

CEO Substack Крис Бест ответил Илону постом в Substack Notes. Функция находится в стадии бета-тестирования, поэтому постоянной ссылки пока нет, но он передал сообщение The Verge – издание опубликовало скриншот:

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Бест утверждает, что Substack уже много лет использует Twitter API и соблюдают условия предоставления услуги. Он ндал понять, что Twitter никогда не сообщал компании о каких-либо нарушениях с ее стороны. Также он высказал разочарование тем фактом, что предпринятые Маском меры, по сути, мало влияют на популярность Notes (пользователи и так являются клиентами Substack) но лишь создают проблемы подписчикам.