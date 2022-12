Эффект Стрейзанд и космическая свобода слова: Twitter приостановил аккаунт альтернативной соцсети Mastodon и не позволяет делиться ссылками на нее

Твиттер заблокировал официальную учетную запись Mastodon, одной из самых популярных его альтернатив. Если посетить профиль @joinmastodon, вы увидите сообщение о том, что действие учетной записи приостановлено. Блокировка, скорее всего, связана с тем, что аккаунт Mastodon написал в Твиттере о конфликте с @ElonJet.

Приостановка учетной записи социальной сети Mastodon произошла в четверг. В архиве активного профиля на Wayback Machine есть твит, указывающий на сообщение учетной записи Mastodon об @ElonJet.

В среду Twitter приостановил учетные записи @ElonJet и ее создателя Джека Суини, а также ввел новую политику безопасности, запрещающую делиться информацией о местоположении в реальном времени. Политика включает обмен «ссылками на сторонние URL-адреса маршрутов путешествий» – очевидно, она и послужила основанием для бана Mastodon.

Также Twitter блокирует пользователей, размещающих ссылки на соцсеть Mastodon. Запрет на это также был введен в четверг, после бана профиля самой соцсети и учетных записей Дони О’Салливана из CNN, Райана Мака из The New York Times, Дрю Харвелла из The Washington Post и других журналистов, освещавших события в Твиттере.

Попытка твитнуть много ссылок Mastodon приведет к сообщению об ошибке: «Мы не можем выполнить этот запрос, потому что эта ссылка была идентифицирована Twitter или нашими партнерами как потенциально опасная». Twitter в настоящее время блокирует ссылки на исходный сервер mastodon.social и еще более 10 других доменов.

Запрет Mastodon последовал за ситуацией с твиттер-аккаунтом @ElonJet, аккаунта, который отслеживает местонахождение частного самолета Илона Маска. В среду Twitter заблокировал @ElonJet, а вскоре после этого заблокировал и личный аккаунт автора сообщений в нем. Также Илон Маск подал на Джека Суини в суд.

Как видно, у одного из богатейших людей планеты очень своеобразные и часто меняющиеся взгляды на свободу слова (которая подразумевает не только свободу говорить для тебя, но и свободу говорить о тебе). Напомним, Илон Маск отказался блокировать в Starlink российскую пропаганду, но с активно банит в Твиттере американские соцсети и журналистов за освещение его дел. Аккаунт @ElonJet он и вовсе поддержал своим сообщением всего пять недель назад:

My commitment to free speech extends even to not banning the account following my plane, even though that is a direct personal safety risk

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022