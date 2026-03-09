banner
Копирайт — только для людей: Верховный Суд США отказал ИИ-художникам в авторском праве

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Копірайт — лише для людей: Верховний Суд США відмовив “ШІ-художникам” у авторському праві

Высший суд США отказался рассматривать вопрос авторского права на сгенерированное ИИ изображение. Это наносит сокрушительный удар тем, кто утверждает, что ИИ-искусство должно иметь право на «копирайт» так же, как работы, созданные человеком.


Сторонники генеративного искусственного интеллекта говорят, что технология значительно снизила барьеры входа в мир искусства, позволяя практически любому с доступом к интернету придумывать качественные пейзажи, портреты, эскизы и комиксы — все без всякого таланта вообще. Зато критики говорят, что это самый низкий общий знаменатель человеческого выражения, делегирующий раздутый алгоритм, который пожирал материалы с авторским правом, одновременно эксплуатируя человеческих художников, которые до сих пор не получили справедливого вознаграждения за то, что их жизненный труд бросили в ИИ-дровокол.

Эмоциональные дебаты переросли в длительную юридическую борьбу, где некоторые пытаются подтвердить легитимность ИИ-сгенерированного искусства, утверждая, что оно подлежит авторскому праву. Но эти усилия столкнулись с серьезным препятствием в виде недавнего решения Верховного суда. В 2022 году, незадолго до того, как генеративные ИИ-инструменты из текста в изображения, такие как Midjourney, стали мейнстримом, Офис США по авторским правам отклонил запрос компьютерного ученого Стивена Тейлера на авторское право на созданное его ИИ-генератором изображение под названием «A Recent Entrance to Paradise». После нескольких лет судебных процессов, включая апелляцию, судья окружного суда США постановил, что робот не может быть защищен, поскольку не имеет человеческого создателя, и впоследствии это решение было подтверждено в 2025 году — и дело наконец дошло до Верховного суда США. Но он, как сообщает Reuters, тоже отказал в рассмотрении дела.

«Хотя Закон об авторском праве не определяет термин «автор», многочисленные положения закона четко показывают, что этот термин касается человека, а не машины», — сообщила администрация Трампа в заявлении Reuters.

Это особенно сложная ситуация, учитывая, что компании, работающие с ИИ, замешаны в ряде исков о якобы нарушении авторских прав. Например, генератор изображений Midjourney был засужен Warner Bros. Discovery в прошлом году. Художники также подали иск в 2024 году против Google после того, как OpenAI ChatGPT и приложение для генерации видео Sora также могут быть легко использованы для создания изображений и видео с персонажами, защищенными авторским правом, как обнаружили, что их работы были собраны компанией для обучения ИИ. OpenAI ChatGPT и приложение для генерации видео Sora также могут быть легко использованы для создания изображений и видео с персонажами, защищенными авторским правом.


Это не остановило ряд энтузиастов ИИ, включая Тейлера, которые все еще пытаются получить авторские права на свои ИИ-сгенерированные работы. Некоторые из них даже доходили до того, что жаловались, что их подсказки (prompts) плагиатятся другими «художниками». Кроме попытки получить авторские права на свои произведения. Тейлер также подавал заявки на патенты на контейнер для еды и маяк для поиска и спасения в 2018 году, утверждая, что он не является изобретателем, а что изобрела это машина ИИ, которую он назвал DABUS. Офис США по патентам и торговым маркам отклонил эти заявки, а Верховный суд также отказался рассматривать его аргумент, согласно Reuters.

Нідерландський суд визнав шлюб недійсним через обітниці, написані ChatGPT

Источник: Futurism

