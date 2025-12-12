"Супермен видел в людях добро, а я — правду": украинский трейлер фильма "Супергёрл" с Мили Алкок

Вышел первый украинский трейлер фильма DC «Супергёрл».

После короткого появления в «Супермене» и нескольких утечек мы наконец-то получили полноценный взгляд на звезду «Дома дракона» Мили Алкок в роли Супергёрл, она же Кара Зор-Эл, в двухминутном тизер-трейлере, сопровождающемся песней Call Me от Blondie. Глава DC Джеймс Ганн ранее анонсировал, что новый фильм станет «космическим приключением» и это четко видно с первых кадров: здесь есть множество локаций в стиле «Стражей галактики», неуклюжие наемники и научно-фантастический экшен.

Кара Зор-Эл, известная как Супергёрл, годами пыталась держаться в стороне от человеческих дел, но когда неизвестный и безжалостный враг наносит удар слишком близко к дому, Кара вынужденно объединяется с неожиданным напарником и отправляется в межгалактическое путешествие, полное мести, борьбы за справедливость и испытаний, которые определят ее путь.

Наряду с долгожданным возвращением «пса-плохиша» Крипто, трейлер «Супергёрл» впервые демонстрирует Криптон в DCU, антагониста Крэма с Желтых Холмов (Маттиас Шонертс) и короткий взгляд на Лобо (Джейсон Момоа) — космического байкера и охотника за головами. Интересно, что персонаж отсутствует в оригинальном комиксе Woman of Tomorrow, поэтому его роль в истории в определенной степени загадочна.

Тем временем роль Рути Мэри Нолл (Ева Ридли) вполне понятна: она станет союзницей Кары, преследуя Крэма ради мести. Также ожидаем камео Дэвида Коренсвета, как Супермена. Режиссером «Супергёрл» выступил Крейг Гиллеспи («Круэлла»), а сценарий написала Ана Ногейра. Релиз в Украине запланирован на 25 июня 2026 года

Трейлер (на украинском языке)

Трейлер (оригинал)

Постер