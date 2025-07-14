Супермен — есть, Супергёрл на подходе: первые кадры с Милли Алкок в костюме супергероини DC

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В сети появились первые фото с Мили Алкок в костюме Супергёрл — еще одной супергероини, которая получит новое воплощение и собственный фильм в обновленной вселенной DC.

Ранее мы видели Алкок в роли Супергёрл только со спины, тогда как новые снимки, опубликованные (и впоследствии удаленные) гримером фильма, позволяют рассмотреть ее полноценно — с надлежащим макияжем, прической и в супергеройском костюме.

«Задача — подкрасить волосы Милли за один день… за день до того, как она начнет работу. Принято!» — написала Линдси Макалистер в Instagram. «Какой же она была выносливой, пережив смену часовых поясов из-за того, что накануне прилетела в Атланту, а затем ей пришлось просидеть в моем кресле в общей сложности 8 часов».

Собственно, эти кадры вряд ли удивят тех, кто уже посмотрел новый фильм о Супермене, поскольку именно там, как и говорилось в предыдущих утечках, впервые появляется Супергёрл из DCU:

Пока Кларк исцеляется в Крепости Одиночества, появляется Супергёрл , которая является настоящей владелицей пса Крипто. Правда, персонажка пьяна, а костюм ее запятнан. Супермен говорит роботам из Крепости, что Супергёрл любит летать на планеты с красным солнцем, чтобы напиться, поскольку на планетах с желтым солнцем, это становится невозможным из-за ее суперметаболизма. «Спасибо, что присмотрел за ним, сука!» — говорит персонажка Алкок Супермену, ссылаясь на Крипто, что не слишком понравилось фанатам.

Ввиду этого камео, можно предположить, что тон фильма «Супергёрл» будет подобным.

«Мы увидим разницу между Суперменом, которого отправили на Землю и воспитывали любящие родители с самого детства, и Супергёрл, которая росла на обломке Криптона, и которая первые 14 лет своей жизни наблюдала, как все вокруг нее гибнут ужасными способами», — рассказывал ранее Ганн. «Она намного жестче, она не совсем та Супергёрл, которую мы привыкли видеть».

На экране в последние годы персонажку воплощали Мелисса Бенойст в сериале CBS и CW «Супергёрл» (который длился шесть сезонов) и Саша Калле в полнометражном фильме 2023 года «Флэш».

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Будущий фильм «Супергёрл» от DC основан на серии комиксов 2022 года «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня», написанных Томом Кингом и иллюстрированных Билкис Эвели. В комиксах Супергёрл (также известная как Кара Зор-Эл) является двоюродной сестрой Супермена, которая объединяется с молодой девушкой-инопланетянкой (Ева Ридли), стремясь отомстить за убийство своего отца. Вместе они отправляются в опасное космическое путешествие по инопланетным мирам, сталкиваясь с могущественными врагами и моральными дилеммами.

Милли Алкок, которая ранее получила известность благодаря роли молодой Рейниры Таргариен в сериале «Дом дракона», была первой кандидаткой на новую «Супергёрл», которую Ганн привел показать своему коллеге Питеру Сафрану. Среди остальных актеров: Маттиас Шонертс, который сыграет злодея Крема с Желтого Холма, а также Джейсон Момоа в роли жестокого межгалактического охотника за головами Лобо. Дэвид Крумгольц и Эмили Бичем сыграют родителей Кары, Зор-Эла и Алуру Ин-Зе соответственно.

Сценаристка Ана Ногейра («Дневники вампира») адаптировала комикс для большого экрана, а Крейг Гиллеспи («Круэлла») выступил режиссером.

В мае 2025 года Ганн объявил об официальном завершении съемок фильма «Супергёрл». Премьера в кинотеатрах предварительно запланирована на 26 июня 2026 года.