Новости Кино 14.07.2025 comment views icon

Супермен — есть, Супергёрл на подходе: первые кадры с Милли Алкок в костюме супергероини DC

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Супермен — есть, Супергёрл на подходе: первые кадры с Милли Алкок в костюме супергероини DC

В сети появились первые фото с Мили Алкок в костюме Супергёрл — еще одной супергероини, которая получит новое воплощение и собственный фильм в обновленной вселенной DC.

Ранее мы видели Алкок в роли Супергёрл только со спины, тогда как новые снимки, опубликованные (и впоследствии удаленные) гримером фильма, позволяют рассмотреть ее полноценно — с надлежащим макияжем, прической и в супергеройском костюме.

«Задача — подкрасить волосы Милли за один день… за день до того, как она начнет работу. Принято!» — написала Линдси Макалистер в Instagram. «Какой же она была выносливой, пережив смену часовых поясов из-за того, что накануне прилетела в Атланту, а затем ей пришлось просидеть в моем кресле в общей сложности 8 часов».

«Супердівчина» на підході: перші кадри з Міллі Алкок в костюмі супергероїні DC
Первые кадры с Милли Алкок в образе Супергёрл

Собственно, эти кадры вряд ли удивят тех, кто уже посмотрел новый фильм о Супермене, поскольку именно там, как и говорилось в предыдущих утечках, впервые появляется Супергёрл из DCU:

Пока Кларк исцеляется в Крепости Одиночества, появляется Супергёрл , которая является настоящей владелицей пса Крипто. Правда, персонажка пьяна, а костюм ее запятнан. Супермен говорит роботам из Крепости, что Супергёрл любит летать на планеты с красным солнцем, чтобы напиться, поскольку на планетах с желтым солнцем, это становится невозможным из-за ее суперметаболизма. «Спасибо, что присмотрел за ним, сука!» — говорит персонажка Алкок Супермену, ссылаясь на Крипто, что не слишком понравилось фанатам.

«Супердівчина» на підході: перші кадри з Міллі Алкок в костюмі супергероїні DC
Милл Алкок во время съемок / DC

Ввиду этого камео, можно предположить, что тон фильма «Супергёрл» будет подобным.

«Мы увидим разницу между Суперменом, которого отправили на Землю и воспитывали любящие родители с самого детства, и Супергёрл, которая росла на обломке Криптона, и которая первые 14 лет своей жизни наблюдала, как все вокруг нее гибнут ужасными способами», — рассказывал ранее Ганн. «Она намного жестче, она не совсем та Супергёрл, которую мы привыкли видеть».

На экране в последние годы персонажку воплощали Мелисса Бенойст в сериале CBS и CW «Супергёрл» (который длился шесть сезонов) и Саша Калле в полнометражном фильме 2023 года «Флэш».

Будущий фильм «Супергёрл» от DC основан на серии комиксов 2022 года «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня», написанных Томом Кингом и иллюстрированных Билкис Эвели. В комиксах Супергёрл (также известная как Кара Зор-Эл) является двоюродной сестрой Супермена, которая объединяется с молодой девушкой-инопланетянкой (Ева Ридли), стремясь отомстить за убийство своего отца. Вместе они отправляются в опасное космическое путешествие по инопланетным мирам, сталкиваясь с могущественными врагами и моральными дилеммами.

Милли Алкок, которая ранее получила известность благодаря роли молодой Рейниры Таргариен в сериале «Дом дракона», была первой кандидаткой на новую «Супергёрл», которую Ганн привел показать своему коллеге Питеру Сафрану. Среди остальных актеров: Маттиас Шонертс, который сыграет злодея Крема с Желтого Холма, а также Джейсон Момоа в роли жестокого межгалактического охотника за головами Лобо. Дэвид Крумгольц и Эмили Бичем сыграют родителей Кары, Зор-Эла и Алуру Ин-Зе соответственно.

Сценаристка Ана Ногейра («Дневники вампира») адаптировала комикс для большого экрана, а Крейг Гиллеспи («Круэлла») выступил режиссером.

В мае 2025 года Ганн объявил об официальном завершении съемок фильма «Супергёрл». Премьера в кинотеатрах предварительно запланирована на 26 июня 2026 года.

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