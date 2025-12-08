Из "Дома дракона" в космос: первый тизер фильма "Супергёрл" с Мили Алкок

Джеймс Ганн представил первый тизер-трейлер фильма «Супергёрл», в котором Мили Алкок (молодая Рейнира из «Дома дракона») появляется в роли Кары Зор-Эл.

Новый образ отличается от того, который DC представил нам в новом «Супермене»: на этот раз персонаж Алкок выглядит по крайней мере трезвой и заменила свой фирменный синий костюм на джинсы, плащ и солнцезащитные очки. Несмотря на толчки ветра, Кара равнодушно наблюдает за приземлением космического корабля — как будто это простой автобус, который проезжает мимо нее на остановке.

Ганн в подписи к видео анонсировал, что полноценный трейлер выйдет на этой неделе. Однако даже из тизера понятно, что фильм обещает быть существенно мрачнее, чем «Супермен» со своей яркой цветовой палитрой. Собственно, этому соответствует и сам сюжет.

«Мы увидим разницу между Суперменом, которого отправили на Землю и воспитывали любящие родители с самого детства, и Супергёрл, которая росла на обломке Криптона, и которая первые 14 лет своей жизни наблюдала, как все вокруг нее гибнут ужасными способами», — рассказывал ранее Ганн. «Она намного жестче, она не совсем та Супергёрл, которую мы привыкли видеть».

Ожидается, что фильм «Супергёрл» будет основываться на серии комиксов 2022 года «Женщина завтрашнего дня», написанных Томом Кингом и проиллюстрированных Билкис Эвели. В этой истории Кара Зор-Эл, она же двоюродная сестра Супермена, объединяется с молодой девушкой-инопланетянкой (Ева Ридли), стремясь отомстить за убийство своего отца, и отправляется в опасное космическое путешествие по инопланетным мирам.

В фильме также появятся такие персонажи как Крем с Желтого Холма (Маттиас Шонертс) и жестокий межгалактический охотник за головами Лобо (Джейсон Момоа). Дэвид Крумгольц и Эмили Бичем сыграют родителей Кары, Зор-Эла и Алуру Ин-Зе соответственно. Режиссером выступил создатель «Круэллы» Крейг Гиллеспи, а Ана Ногейра из «Дневников вампира» адаптировала сценарий.

«Супергёрл» — это в частности, космическое приключение», — говорил Ганн. «Как «Стражи Галактики». «Фонари» — отдельная тема. Просто мы строим более долгий, больший мир из всех этих разных частей, и все они объединяются и пересекаются иногда в сюжетном ключе, а иногда просто в стиле, знаете, «Вот еще один кусочек мира».

Съемки «Супергёрл» официально завершились в мае, премьера предварительно запланирована на 26 июня 2026 года. Что касается «Супермена», то уже начата работа над продолжением, которое, как ожидается, объединит Кларка Кента и Лекса Лютора в борьбе против нового врага, вероятно, Брейниака.